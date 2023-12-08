Психолог Мелехин рассказал, как работает «мамин мозг»

Мозг беременной или родившей женщины претерпевает существенные изменения.

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Беременная или родившая женщина — это особый человек, утверждают специалисты. Молодые матери отличаются рассеянностью, забывчивостью, при этом они могут быть постоянно напряжены или встревожены.

О том, какие изменения претерпевает «мозг мамы» рассказал в интервью aif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

По словам специалиста, когда женщина узнает о том, что скоро станет мамой, в её мозгу формируются различные функциональные системы, приводящие к определённым реакциям, например — тревожности. В мозге изменяются лимбические структуры, происходят нейрохимические и нейрогормональные перестройки, которые делают женщину более бдительной и чувственной.

Это явление называется гиперментализацией, или сверхэмпатией. В этом случае активно задействуются участки мозга, ответственные за эмпатию и сопереживание.

Если у ребёнка что-то болит, у мамы повышается тревожность. В случае, если это желанный, любимый ребёнок, то все его боли и переживания нейрофизически ощущает и мать.

В некоторых случаях женщина начинает отождествлять себя с ребёнком. Эти нейропсихологические изменения происходят из-за необходимости создать безопасный мир, сформировать определённый стиль привязанности.