От чего нужно избавиться до Нового года, чтобы стать счастливым

Новый год — это время перемен, когда можно переосмыслить прошедший период и что-то поменять в жизни. Издание «Ридус» подготовило список вещей, от которых стоит избавиться до праздника, чтобы стать счастливым.

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«Старые обиды и разочарования — совершенно ненужный груз, который многие таскают с собой годами. Сделайте из негативного опыта правильные выводы, а потом освободитесь от бремени обид и по возможности простите обидчиков», — делится «Ридус».

Также издание рекомендует побороть прокрастинацию. Таким явлением описывают состояние человека, когда тот «убивает время», откладывая важные дела. Если человек мало успевает из-за залипания в телефоне, то пора задуматься и что-то поменять. Также перед Новым годом можно отказаться от вредных привычек.

«Ваш организм скажет вам за это спасибо», — говорится в материале.

Не стоит забывать уделять время себе. В современном мире человек каждый день решает много задач, зачастую забывая о себе самом. Если нет времени для самоанализа и хобби, то его надо найти, чтобы стать счастливее.

«Ридус» рекомендует прекратить токсичные отношения. Дело в том, что они забирают много сил.

«Уж лучше быть одному, чем проводить время с человеком, который не ценит вас», — говорится в материале.

«Сомневаться в себе совершенно нормально, но нередко лишние сомнения мешают достигать важных целей и тормозят ваше развитие. Будьте смелы и открыты к новому, чтобы вам ни о чем не пришлось жалеть в старости», — делится издание.