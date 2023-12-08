Как создать базу для хорошего настроения и здоровой самооценки

Каждый человек хотел бы быть счастливым, но не у всех получается достичь этой цели. Неудовлетворенность собственной жизнью порождает все больше проблем, а особенно неприятным становится ощущение, что другие - те, кто счастливы, - знают некий секрет, которым не делятся.

Как создать базу для хорошего настроения и здоровой самооценки
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Как считает основательница международного сообщества «Клуб Лучшей Жизни» психолог Катя Гуру, секрета в хорошем настроении нет - нужно просто избегать вещей, которые могут погрузить в состояние уныния и депрессии.

Она объяснила, каких именно:

  • зацикленности на ошибках прошлого;
  • бесплодных несбыточных мечтаний;
  • застоя в развитии;
  • излишней самокритики и пустого самобичевания;
  • сравнивания себя с другими;
  • страха перед будущим.

Чтобы от всего этого избавиться, Катя Гуру посоветовала, во-первых, завести личный дневник. В нем следует выплеснуть все эмоции, мешающие жить и «спонсирующие» пессимистичный настрой. Затем следует простить себя за все совершенные ошибки.

Для верности метода нужно выписать в одном столбце ошибки, а напротив каждой писать - «Я прощаю себя». Если это не сработало и вы продолжаете периодически проваливаться в негативные мысли, воспользуйтесь «методом резинки». Для этого наденьте на руку резинку для волос и дергайте ее каждый раз - чтоб отскакивала по руке, когда погружаетесь в негатив.

«Важно помнить о том, что у каждого свои цели, планы, темпы развития. Поэтому стоит сравнивать себя только с собой в прошлом, чтобы проанализировать, насколько вам удалось измениться. Это тоже можно делать на бумаге. Выпишите свои главные достижения, к примеру, за последние полгода - то, чем вы гордитесь. А рядом - цели на ближайшее и долгосрочное будущее», - добавила психолог. Ее монолог опубликовало издание Daily Moscow.