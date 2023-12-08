Как создать базу для хорошего настроения и здоровой самооценки

Каждый человек хотел бы быть счастливым, но не у всех получается достичь этой цели. Неудовлетворенность собственной жизнью порождает все больше проблем, а особенно неприятным становится ощущение, что другие - те, кто счастливы, - знают некий секрет, которым не делятся.

© Вести Подмосковья

Как считает основательница международного сообщества «Клуб Лучшей Жизни» психолог Катя Гуру, секрета в хорошем настроении нет - нужно просто избегать вещей, которые могут погрузить в состояние уныния и депрессии.

Она объяснила, каких именно:

зацикленности на ошибках прошлого;

бесплодных несбыточных мечтаний;

застоя в развитии;

излишней самокритики и пустого самобичевания;

сравнивания себя с другими;

страха перед будущим.

Чтобы от всего этого избавиться, Катя Гуру посоветовала, во-первых, завести личный дневник. В нем следует выплеснуть все эмоции, мешающие жить и «спонсирующие» пессимистичный настрой. Затем следует простить себя за все совершенные ошибки.

Для верности метода нужно выписать в одном столбце ошибки, а напротив каждой писать - «Я прощаю себя». Если это не сработало и вы продолжаете периодически проваливаться в негативные мысли, воспользуйтесь «методом резинки». Для этого наденьте на руку резинку для волос и дергайте ее каждый раз - чтоб отскакивала по руке, когда погружаетесь в негатив.