Почему так много людей боится клоунов?

Как символ жизнерадостности и неугасающих улыбок, клоуны развлекают детей на днях рождения, а иногда веселят публику на различных благотворительных мероприятиях. Но почему вместо приятных впечатлений многие люди испытывают сильную фобию по отношению к их выступлениям?

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Согласно общественным обычаям, клоуны – это вестники хорошего настроения, смеха и счастья. Достаточно вспомнить веселого Рональда Макдональда, главного талисмана сети ресторанов McDonald's,или, возможно, вспомнить опыт посещения цирка, где странно одетые и загримированные люди толкались, падали и делали все, чтобы развлечь детскую аудиторию. Однако на самом деле у многих из нас совсем другие отношения с клоунами – вместо того, чтобы веселить нас, они вызывают у нас мурашки.

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Страх перед нарисованными клоунами даже настолько укоренился, что некоторые жестокие люди наживаются на нем: Ветеран войны Джоэл Мейсон, например, разместил во Флориде объявление о том, что родители непослушных детей могут нанять его, после чего он неожиданно появится и «научит детей хорошим манерам», шокировав их. Свое клоунское альтер-эго он назвал Морщинки, а на работу ходит в маске, в которой мог бы сняться в любом фильме ужасов.

Пауки и клоуны

Боязнь клоунов свойственна не только маленьким детям. Нередко чувство неуверенности и дискомфорта охватывает и взрослых, которых даже может парализовать так называемая кулорофобия. То, что мы боимся клоунов, обычно связано не только со страшными гримами или неприятными переживаниями в детстве.

В каком-то смысле кулорофобия похожа на страх перед пауками. Если человек боится восьминогих существ без какой-либо реальной причины – например, пострадал от ядовитого укуса, – психологи склоняются к эволюционному объяснению: глубоко укоренившееся уважение к паукам – это «эхо» осторожности, которую природа использовала, чтобы защитить нас от опасностей, которые они представляют.

В случае с клоунами, по мнению Клода Леви-Стросса, в уравнении присутствует социальное измерение. В своей книге «Путь масок» (La voie des masques) антрополог подчеркивает, что маска в некотором смысле освобождает:

«Закрытое лицо временно исключает личность человека из социального взаимодействия. На самом деле человеческое лицо является основой для большинства наших коммуникаций друг с другом».

Таким образом, согласно теории, человек с закрытым лицом – будь то маска или толстый слой грима – теряет свои запреты. А для клоунов, чья миссия – изображать сумасшедших, это верно вдвойне. Несуществующее лицо раскрепощает человека и дает ему почувствовать, что он не будет отвечать за свои поступки. Мы подсознательно осознаем этот факт, и люди в масках или тяжелом гриме пугают нас, потому что мы не знаем, чего от них ожидать.

К сожалению, воображаемой свободой клоуна на протяжении всей истории пользовались и убийцы: например, француз Жан-Гаспар Дебюро в 1836 году якобы избил тростью маленького ребенка, потому что тот над ним насмехался. Однако настоящий страх перед клоунами-убийцами появился в обществе только после Джона Уэйна Гейси, который зарабатывал на жизнь, выступая на детских праздниках и различных благотворительных мероприятиях. Будучи клоуном Пого, он совершил сексуальное насилие и убил не менее 33 мальчиков-подростков в период с 1972 по 1978 год. За свои чудовищные деяния он был казнен в 1994 году.

На границе миров

Зигмунд Фрейд, придумавший термин «сверхъестественная долина», также связывал страх с закрытым лицом. Знаменитый психолог считал, что наш страх вызван тем, что маски – например, клоунские – «висят» на границе между обычным и необычным или сверхъестественным миром. С одной стороны, наш мозг распознает знакомые черты и характеристики, которые вызывают чувство безопасности и комфорта; с другой стороны, он воспринимает ряд аномальных элементов, которые выводят общее впечатление за рамки привычного. Таким образом, уверенность смешивается с неуверенностью. Психолог Стивен Шлозман опирается на теорию Фрейда:

«Вы видите улыбку, которую ваш мозг воспринимает как абсолютно позитивное явление. В то же время вы понимаете, что не можете улыбаться постоянно, а если улыбаетесь, то, скорее всего, что-то не так».

Смешивая обыденное со сверхъестественным, фильмы ужасов успешно наводят на нас ужас, как, например, знаменитый фильм «Оно» по роману Стивена Кинга, в котором клоун Пеннивайз терроризирует детей в американском городке Дерри. Не стоит забывать и о знаменитом Джокере из комиксов о Бэтмене, который шокирует своим изуродованным лицом и непрекращающимся хаосом, царящим вокруг него.

Жестокие насмешки

Возможно, некоторые из вышеупомянутых страхов сохранились в нас как пережиток средневековья, когда ни один королевский двор не обходился без шута. Хотя задачей этих ярких артистов было веселить монарха, они также твердо стояли на ногах и часто преподносили правителю суровую правду.

В XVI веке Уильям Шекспир передал подобную власть в руки шутов. Например, шут короля Лира ходит по поместью и разрушает иллюзии людей: он дает понять, что все они не так умны и изысканны, как им кажется, и пытается любой ценой вывести их из равновесия. Кроме того, людям приходится бороться с неопределенностью – ведь они никогда не знают, что еще можно принять за шутку, а где начинается правда. Кроме того, к некогда ярким шутам прилагались боль и пытки.

«Если шуту не удавалось развеселить правителя, он подвергался суровому наказанию. Многих из них пытали, а некоторым даже уродовали лица – они должны были носить на лице постоянную улыбку, а чтобы они не хмурились, некоторые лицевые мышцы были перерезаны», – объясняет психолог Шлозман.