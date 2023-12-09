Как справиться с послеродовой депрессией: советы психолога

Появление на свет малыша — большое событие в жизни любой женщины, которое все же может омрачиться послеродовой депрессией. Симптомы, которые говорят о возникновении такого состояния, проявляются обычно в течение первых шести недель после родов и могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

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Как помочь себе в этот непростой период, «Вечерней Москве» рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

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Симптомы и причины возникновения послеродовой депрессии

По мнению специалиста, распознать проблему несложно. Стоит обратить внимание на следующие признаки:

подавленное состояние;

апатия, тревожные мысли;

плохое настроение;

нарушение сна и аппетита.

— Для начала нужно понять, почему же так эмоционально тяжело переживается этот момент? Казалось бы, чего сложного — сидишь весь день дома, можно все успевать, еще и близкие помогают. На самом деле все не так безоблачно, и рождение ребенка связано с полным поглощением и утратой автономного существования мамы. Помимо психологической подстройки к новой роли мамы присоединяется освоение нового ритма и уклада жизни, к которому женщины не всегда бывают готовы, — заметила Ярикова.

Как помочь себе преодолеть послеродовую депрессию

Выбирайте отдых

Одна из основных проблем — желание все успеть. Девушка долго по кирпичику складывает свое представление о семейной жизни и материнстве, однако реальность не всегда совпадает с ожиданиями, тут и наступает основное непонимание, как со всем справиться. Постарайтесь находить любую возможность для отдыха, а не стремиться успеть выполнить очередную бытовую обязанность.

Рождение ребенка можно сравнить с зарядом аккумулятора. До рождения ребенка у вас была полная зарядка, а после его рождения батарейка начинает стремительно садиться, а вот заряжаться успевает недостаточно. Ложитесь спать вместе с ребенком: сон помогает восстанавливаться и дает силы, которых так не хватает, особенно мамам, страдающим от недосыпа.

Дела подождут

Ребенок требует регулярного внимания мамы и полного поглощения. Помимо ребенка у женщины немало забот по дому, а также муж, который тоже требует заботы. Не стоит перегружать себя домашними делами в первые месяцы жизни ребенка. Ничего не случится, если вы уберетесь один раз в неделю, а не два, как привыкли, а еду закажете с доставкой, а не приготовите сами. Кроме того, есть супруг и родственники, которых можно попросить о помощи и делегировать домашние дела для того, чтобы немного вас разгрузить.

Уделяйте время себе

Одна из частых проблем, которая возникает у женщин после родов, — потеря себя. То есть вся жизнь подчинена ребенку, а на себя и свои интересны времени не хватает. Чтобы этого не происходило, определите с супругом или родными возможное время в неделю, которое вы будете посвящать только себе и своим увлечениям. Пусть этих дней будет немного и их продолжительность будет невелика, однако вы разбавите однообразные будни приятными событиями и эмоциями и не будете так остро воспринимать новый статус.

Просите помощи

В этот период новоиспеченной маме как никогда требуется помощь. Погулять или посидеть с ребенком, пока вы занимаетесь делами, или, наоборот, пока вы сидите с ребенком, близкие помогают с домашними обязанностями. Не стоит стараться все успевать или стесняться того, что вы устаете. Напротив, если вы будете испытывать неловкость за то, что обращаетесь за помощью, еще больше будете загонять себя и испытывать угнетенность и усталость.