Психолог заявила о взаимосвязи высоких доходов и отношений с отцом

Психолог заявила о прямой связи высоких доходов и взаимоотношений с отцом
Если мужчина хвалит своего ребёнка за выполненный труд, у него формируются правильные установки.
Отец также влияет на устойчивость детей к возникающим проблемам, сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьёва.
«Когда папа нацеловывает бесконечно своих детей, бесконечно с ними мягкий, любящий и принимающий, он недодаёт жёсткости внешних фрустраций, потому что ребёнок от отца ждёт плюса и минуса, кнута и пряника одновременно, в этом суть отцовская. Когда ребёнок берёт карандаш и рисует три загогулины, а папа говорит «молодец, постарался, теперь нарисуй мне дом». Он показывает, а ребёнок пытается повторить, отец хвалит. В этот момент ребёнок видит чёткую связь между потрудился и получил похвалу. Если папа этого не даёт, то связка не формируется. Как работает закон денег? Мы должны совершить какие-то действия, а потом в виде похвалы получить деньги. Но связка у нас не сформировалась, мы либо делаем много действий и денег получаем мало, либо мы считаем, что должны делать мало действий, а денег получать много».
Если отец недолюбил своего ребёнка, то в будущем мальчик будет искать мужскую фигуру, которая его похвалит за достижения. Он будет ориентирован на внешнюю оценку. Если это девочка, то она переложит ответственность на своего мужа, добавила Елена Соловьёва.