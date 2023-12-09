Психолог заявила о взаимосвязи высоких доходов и отношений с отцом

«Когда папа нацеловывает бесконечно своих детей, бесконечно с ними мягкий, любящий и принимающий, он недодаёт жёсткости внешних фрустраций, потому что ребёнок от отца ждёт плюса и минуса, кнута и пряника одновременно, в этом суть отцовская. Когда ребёнок берёт карандаш и рисует три загогулины, а папа говорит «молодец, постарался, теперь нарисуй мне дом». Он показывает, а ребёнок пытается повторить, отец хвалит. В этот момент ребёнок видит чёткую связь между потрудился и получил похвалу. Если папа этого не даёт, то связка не формируется. Как работает закон денег? Мы должны совершить какие-то действия, а потом в виде похвалы получить деньги. Но связка у нас не сформировалась, мы либо делаем много действий и денег получаем мало, либо мы считаем, что должны делать мало действий, а денег получать много».