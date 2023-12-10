Психолог: если вы хотите изменить партнера, начните меняться сами

Психолог Сухова: если вы хотите изменить партнёра, начните меняться сами. Это более экологичный вариант, чем наседать на другого человека с пожеланиями и требованиями о том, каким вы хотели бы его видеть. По словам специалиста, любые изменения второй половинки — это в первую очередь ваши изменения. Причём они трансформируют и сами отношения — в итоге придётся решать, устраивают ли они обоих.

© Секрет Фирмы

Чаще всего изменений от своих половинок ждут женщины. Они живут эмоциями и любят фантазировать идеальное развитие отношений, а в итоге хотят переделать партнёра под свои мечты и ожидания, объяснила aif.ru психолог Анна Сухова. И это лишь одна проблема.

Видео дня

Нередко даме ещё и мало полученного результата — и она хочет продолжать трансформацию. Объясняется это в том числе тем, что мужчина просто не способен оправдать её представления, ведь многие решения женщина принимает импульсивно, под влиянием изменений гормонального фона.

К тому же дамы частенько манипулируют, это тоже не на пользу отношениям. Во-первых, эффект недолгий, а во-вторых, приходит момент, когда приёмчики перестают действовать.

В целом попытки перевоспитать человека ни к чему хорошему не приводят — они лишь создают проблемы в отношениях, которые могут закончиться даже их завершением. Как минимум подогнанный под партнёра человек теряет свою харизму и волю.

«Секрет комфортных и долгосрочных отношений в принятии своего партнёра со всеми достоинствами и недостатками. Вместо жёстких, эгоистичных переделок партнёра под свои ожидания», — сказала психолог.

Если же человека сразу не устроили минусы другого, лучше и не строить отношения, чем понадеяться на переделки. Ну а ели вы уже в паре, но не довольны партнёром, дистанцируйтесь, поживите для себя и подумайте, не стоит ли что-то изменить или образе жизни. Не исключено, что партнёр, глядя на довольную вас, сам придёт к тому, что ему нужно измениться.