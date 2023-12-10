Не убегать от своих страхов: что такое паническая атака, почему возникает, как справиться

Панические атаки принято считать «болезнью мегаполисов»: многие жители больших городов сталкивались с этим лично или наблюдали со стороны. Что это за состояние, почему оно возникает и как с ним можно справиться, рассказал «Вечерней Москве» медицинский психолог, консультант-суицидолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Владимир Белов.

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Что такое паническая атака

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Паническая атака — это не заболевание, а кратковременное психосоматическое состояние, возникающее на фоне психотравмирующих обстоятельств. Это своего рода предвестник того, что психотравматизация достигла предела и далее психика не в состоянии самостоятельно справиться с внешними стрессорами.

Бывает, что панические атаки проявляются отсроченно, то есть через некоторое время после психотравмирующего события.

— Одна из моих пациенток лично не участвовала в чрезвычайных событиях, но почти без остановки смотрела репортажи с места событий. Через месяц, находясь на эскалаторе метро, она услышала сильный хлопок, после чего внезапно ей стало плохо, — рассказал собеседник «ВМ».

Девушке показалось, что у нее начался сердечный приступ, сердце выскакивало, стало трудно дышать, в глазах потемнело, она вся покрылась холодным потом. В какое-то мгновение ей показалось, будто она умирает, рассказал врач.

Это состояние у пациентки длилось не более трех минут, но они показались ей, как она утверждает, вечностью. После вызова скорой помощи и проведенной электрокардиограммы стало понятно, что острой сердечной патологии у пациентки не было. Врачи скорой помощи рекомендовали ей обратиться к специалисту в области психического здоровья.

Что такое страх

Иногда люди путают чувство сильного страха с панической атакой. В первую очередь стоит разобраться, что такое страх.

— Страх — это чувство. Это одна из основных, базовых эмоций человека. Мы же не боимся того, что уже произошло, но боимся возникшего состояния, которого не можем объяснить, — пояснил Белов.

Например, у человека, заходящего в метро, появились неприятные ощущения в области груди, отдышка, сердцебиение, дрожь в конечностях — это ситуация. Он начинает опасаться за свое здоровье и думать, что у него в организме происходит что-то плохое — это страх. Человек, беспокоящийся за свое здоровье, идет к врачу — это действие.

— Из данного примера видно, что страх выступает для человека ресурсной эмоцией, — объяснил врач. — То есть страх сигнализирует, что со здоровьем что-то не так. Страх как эмоция может давать сигналы через наше тело, поведение. Главное — не убегать от своих страхов, не загонять их вглубь себя, а разбирать их. Тогда страх не приведет к патологическому состоянию, называемому фобией.

Возвращаясь к примеру, собеседник «ВМ» добавил, что можно предположить: если бы тот человек проигнорировал симптомы страха, то его состояние ухудшилось бы и он неизбежно попал бы к врачу, но уже с серьезными осложнениями.

Симптомы панической атаки

При панических атаках, то есть при интенсивном страхе, появляются соматические (телесные) симптомы:

учащенное сердцебиение;

боль в груди;отдышка;

дурнота;

потоотделение;

дрожь;

страх смерти.

Однако при более углубленном исследовании никакой патологии со стороны органов и систем не выявляется. Именно поэтому отличить сердечный приступ от панической атаки достаточно просто: нужно незамедлительно обратиться к профильному врачу.

— Согласитесь, вряд ли человек будет ходить с сердечными приступами целый год, — пояснил врач.

Как и почему начинается паническая атака

Паническая атака всегда начинается внезапно. Появляются липкий пот и ощущение дурноты — вплоть до страха упасть в обморок. Приступы паники могут возникнуть спонтанно и тем самым сильно испугать. Они всегда носят острый и внезапный характер, длясь от 5 до 20 минут. Такие приступы могут возникать однократно, но могут и повторяться.

Причин возникновения панических атак значительно больше. Например:

страх заражения инфекционным заболеванием;

психологическая неопределенность;

различные социальные формы напряженности в обществе;

болезнь или смерть близкого человека.

Как справиться с панической атакой

Паническая атака может застигнуть нас где угодно: в транспорте, в самолете, на совещании, даже в собственной кровати во время сна.

Дыхательные упражнения

Прежде всего постарайтесь найти безопасное и комфортное место. Если вы в метро, отойдите от края платформы и присядьте. Находясь на эскалаторе, попросите о помощи окружающих и постарайтесь вернуться на улицу. Начните дыхательные упражнения. Сделайте медленный, глубокий вдох животом, задержите дыхание на три–пять секунд, затем медленно выдохните весь воздух. Повторите это пять–семь раз.

Релаксационная гимнастика

Попробуйте использовать релаксационную гимнастику по методу Джекобсона. Сожмите правую кисть в кулак, дайте ей побыть в напряжении, на выдохе расслабьте ее. Проделайте то же самое с левой кистью. После повторите упражнение одновременно с обеими руками. Подержите руки сжатыми чуть дольше. На выдохе расслабьте кисти.

Для предотвращения, снижения интенсивности и частоты панических атак практикуйте все то, что соответствует здоровому образу жизни:

не нагружайте нервную систему, избегайте перенапряжения, постарайтесь исключить психотравмирующие факторы (например, перманентный просмотр новостных блоков, интернет-ресурсов);

соблюдайте гигиену сна, ложитесь спать вовремя;

больше двигайтесь, занимайтесь спортом.

Нужно ли после панической атаки обратиться к врачу

Владимир Белов подчеркнул, что после панической атаки нужно обязательно посетить специалиста в области психического здоровья. При панических атаках нужна квалифицированная помощь медицинского психолога, психотерапевта, а в тяжелых случаях и психиатра.