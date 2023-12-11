Женщина-Халк пожаловалась на проблемы с сексом

Бывшая модель Playboy и победительница конкурса красоты «Мисс Бум-Бум» увлеклась бодибилдингом и пожаловалась на проблемы с сексом. Об этом пишет Daily Star.

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33-летняя Сьюзи Кортес бросила модельную карьеру, чтобы полностью посвятить себя фитнесу и занятиям бодибилдингом. Женщина рассказала, что она на два года полностью отказалась от сахара, регулярно тренировалась по армейской программе и использовала криотерапию, погружаясь в ванну со льдом. Кортес собирается участвовать в соревнованиях по бодибилдингу в Бразилии, а также выступать на престижном конкурсе «Мисс Олимпия».

При этом спортсменка, которую за внешний вид часто называют Женщиной-Халком, призналась, что жесткий режим тренировок фактически разрушил ее личную жизнь.

«Все это плохо для секса, потому что я экономлю энергию, чтобы потом выплеснуть ее в зале во время пятичасовой тренировки, — рассказала Кортес. — Мужчины не всегда понимают такое, и это довольно глупо».

Кортес добавила, что спортзал стал для нее вторым домом. По ее словам, она старается вести очень здоровый образ жизни, чтобы соответствовать своему кумиру — знаменитому актеру Арнольду Шварценеггеру.