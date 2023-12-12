Психолог рассказала, чем может грозить новогоднее настроение
В декабре мы часто начинаем замечать признаки приближающегося Нового года. Однако не стоит жить ожиданием праздника. Подробности рассказывает психолог Майя Андрияничева.
«С понедельника, после отпуска, на Новый год – очень часто человек себя настраивает на то, что каким-то мифическим образом его жизнь изменится с приходом, например, следующего месяца. Все это – синдром отложенной жизни», – отметила психолог.
По словам Андрияничевой, в этом случае человек не действует здесь и сейчас, внутри него стоит много ограничений. Людям с синдромом отложенной жизни сложнее, чем другим. Они находят причины, чтобы отказаться даже от приятных вещей и часто считают дни до выходных и отпуска.
Разочарование в празднике может вызвать такой аспект: «Не трогай, это на Новый год». В основном это связано с перевозбуждением. По мнению психолога, ради праздника человек не должен жертвовать качеством сна, коммуникацией с близкими. Нужно отпускать этот контроль, в ходе которого нельзя расслабиться и сложнее радоваться окружающим вещам. И трогать то, что отложено на Новый год, можно уже сейчас.
В процессе подготовки к празднику следует наполнять жизнь положительными эмоциями. Задуматься, чем еще себя порадовать – сходить на корпоратив, встретиться с друзьями, передает «Тульская служба новостей». Напомним, все больше россиян хотят, чтобы их квартиры в новогодние праздники выглядели безупречно, и обращаются за помощью к декораторам. По данным аналитиков «Авито Услуги», спрос на дизайнеров елок вырос. Фото: unsplash.com