Психолог рассказала, чем может грозить новогоднее настроение

В декабре мы часто начинаем замечать признаки приближающегося Нового года. Однако не стоит жить ожиданием праздника. Подробности рассказывает психолог Майя Андрияничева.

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«С понедельника, после отпуска, на Новый год – очень часто человек себя настраивает на то, что каким-то мифическим образом его жизнь изменится с приходом, например, следующего месяца. Все это – синдром отложенной жизни», – отметила психолог.

По словам Андрияничевой, в этом случае человек не действует здесь и сейчас, внутри него стоит много ограничений. Людям с синдромом отложенной жизни сложнее, чем другим. Они находят причины, чтобы отказаться даже от приятных вещей и часто считают дни до выходных и отпуска.

Разочарование в празднике может вызвать такой аспект: «Не трогай, это на Новый год». В основном это связано с перевозбуждением. По мнению психолога, ради праздника человек не должен жертвовать качеством сна, коммуникацией с близкими. Нужно отпускать этот контроль, в ходе которого нельзя расслабиться и сложнее радоваться окружающим вещам. И трогать то, что отложено на Новый год, можно уже сейчас.