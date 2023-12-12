Я много ленюсь: как это исправить?

Автор публикации – Наталья Васильева, психолог, основатель Квантовой психологии в России. Сооснователь Ассоциации Квантовых Специалистов. Автор и Телеведущая программы «Квантовая дива» на Europa+TV. Блогер, интервьюер, трендсеттер мышления и образа жизни.

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Прежде чем избавляться от лени, давайте проанализируем, о чем она свидетельствует. Ведь бездействие может быть вызвано разными причинами.

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Недостаток витаминов и микроэлементов в организме или гормональный дисбаланс. В данном случае рекомендую провести в клинике чек-ап, который поможет понять, есть ли «сбои» в организме. После обследования получите рецепт у врача на прием нужных витаминов и восстановите ваши внутренние ресурсы. Хронический стресс и усталость. Бессмысленно ждать от себя каких-либо действий, если у вас нет на это сил. Хронический — означает регулярный. Это говорит о том, что необходимо срочно менять свой образ жизни. Попробуйте неделю делать всё наоборот! Обычно ложитесь спать поздно? Теперь отправляйтесь в ночной сон на пару часов раньше. Общались с неприятными и токсичными людьми? Ограничьте свой круг только теми, кто мыслит позитивно и поддерживает вас. Постоянно работаете, порой даже в выходные дни? Берите «отгул» на несколько дней, чтобы набраться сил и просто отдохнуть! Особенно важно «делать всё наоборот» в тех сферах жизни, где вы тратите больше всего сил и чувствуете трудности. Вы увидите, как такая практика поможет вам выйти из замкнутого круга и перезагрузит ваш организм и жизнь в целом. Также рекомендую для снижения стресса и усталости попробовать то, что давно хотели, но всё время откладывали на «потом». Новый опыт, новые знания и навыки хорошо перезагружают организм.

Есть у вас «ленивое состояние», то определенно есть недостаток энергии. Значит, во-первых, имеет смысл проанализировать, куда она уходит (самоанализ). Во-вторых, необходимо заняться восполнением энергетического уровня. Наладить режим сна, отдыха, питания, добавить небольшую физическую нагрузку (приятную), и вы быстро почувствуете результат.

Перестаньте себя ругать за лень — это не помогает. Начните поддерживать себя, мотивировать и вдохновлять. Поверьте, в этом вы нуждаетесь больше. Вообще, когда мы правильно к себе относимся — принимаем и любим — то и лень уходит из нашей жизни. Начните хвалить себя за сделанные дела, делать себе подарки. Всему свое время — и действию, и бездействию. И это нормальный цикл жизни. Важно, чтобы был баланс — гибкое переключение с одного режима на другой. И этот навык тренируется.

У вас может присутствовать одна из вышеперечисленных причин или несколько, но все это локальные симптомы. Скорее всего, главная причина — вас не радует ваша жизнь, не зажигает, не впечатляет, не мотивирует, вы не чувствуете смысла — для чего заботиться о себе, для чего что-то менять. Но в этом причина не только вашей лени, но и всего того, что вас не удовлетворяет в вашей жизни. Поэтому имеет смысл начать с каких-то небольших шагов — выбирайте любой пункт и внедряйте советы в вашу жизнь. И вы увидите, что когда вы не требуете от себя, а вкладываете в себя — вы получаете прекрасный результат. И со временем, когда будет больше ресурса — вы забудете о лени.