Психолог рассказала, как решить финансовые разногласия в семье

Специалист по гештальт-терапии, Елена Масолова, поделилась с aif.ru признаками, по которым можно определить, что мужчина скрывает реальный уровень своих доходов.

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Если бюджет семьи базируется на ясных принципах и открыт для обоих партнеров, это свидетельствует о доверии и прозрачности в отношениях. Но если мужчина скрывает информацию о своих доходах и расходах, это может указывать на неискренность и в других аспектах.

Елена Масолова выделяет несколько признаков скрытности мужчины. Первый из них – женщина не желает рассказывать о своих заработках. Психолог отмечает, что партнеры в отношениях зачастую отражают друг друга в своем поведении. Если женщина чем-то недовольна или испытывает эмоции, есть вероятность, что и мужчина переживает подобные чувства, хоть и не выражает их явно.

Вторым признаком является ситуация, когда мужчина тратит больше, чем зарабатывает. Например, если его расходы значительно превышают его доходы, это может свидетельствовать о несбалансированном финансовом образе жизни.

Третий признак касается скрытности в трате денег на детей от предыдущих отношений или на увлечения, которые партнер не одобряет. Мужчина может скрывать эти расходы, что указывает на возможные проблемы в отношениях.

Елена Масолова также отмечает, что уровень скрытности может быть обусловлен семейными установками. Если в родительской семье мужчины не обсуждались открыто финансовые вопросы, это может отразиться на его отношении к этой теме в собственной семье.

Однако, эксперт советует не торопиться с выводами и собирать факты, прежде чем делать предположения. Следует обратить внимание на изменения в финансовых транзакциях и учесть их без субъективных оценок. Если ситуация не улучшается со временем, это может быть сигналом о более серьезных проблемах в отношениях, требующих вмешательства.