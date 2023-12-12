Психолог предложил способы снять стресс по дороге на работу

Долгая дорога до работы и обратно негативно отражается на психическом состоянии человека, рассказал психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1». По словам специалиста, чтобы отвлечься от стресса, скуки и мыслей о бесцельно потраченном времени, можно во время пути поработать на ноутбуке.

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Нужно искать какое-то занятие, которое было бы интересным или полезным, чтобы не было ощущения, что это время еще и сгорает, помимо прочего. Например, можно работать на ноутбуке. Понятно, что это не так комфортно, как в офисе, но все же полезно, — предложил эксперт.

Он предупредил, что стресс, который возникает у людей, проводящих много времени в дороге, отнимает много сил, увеличивает риск развития депрессии, ожирения, алкоголизма и возникновения проблем со сном. При этом, по словам специалиста, важную роль играет объем когнитивной нагрузки. Так, путь может происходить без пересадок, с пересадками или в дороге имеют место очереди на автобус и ежедневная давка. Все это приводит к стрессу, отметил Идзиковский.

Идеальным решением проблемы, по его мнению, может стать жизнь рядом с работой, однако в большинстве случаев это невозможно. Поэтому психолог порекомендовал научиться занимать себя в пути, чтобы отвлечься от стресса.