Ученые выяснили, обидятся ли люди на отказ от приглашения на вечеринку

Согласно новому исследованию, отказ от приглашения может иметь не те последствия, которых ожидают люди. Исследование опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

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Эксперты полагают, что люди часто переоценивают социальные последствия отказа.

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"Однажды меня пригласили на мероприятие, на которое я совершенно не хотел идти, но все равно пошел, потому что переживал, что пригласивший меня человек расстроится, если я не приду, и это, похоже, распространенный опыт", — сказал ведущий автор исследования Джулиан Гиви, доцент Университета Западной Вирджинии (США).

Более 77 процентов участников исследования заявили, что приняли приглашение на мероприятие, на которое не хотели идти, потому что беспокоились о последствиях отказа.

Исследователи провели пять экспериментов с участием более 2 000 человек, чтобы выяснить, оправданы ли эти опасения.

В одном из экспериментов людей попросили прочитать сценарий, в котором они либо приглашали, либо были приглашены одним из своих друзей на ужин в субботу вечером в местный ресторан со знаменитым шеф-поваром.

В ходе всех опытов выяснилось, что приглашающие переоценивают негативные последствия, которые возникают в глазах приглашающих после отказа от приглашения.

Тем, кто получил приглашение, было предложено представить, что они отказались от него, потому что у них уже были планы на день и они хотели провести вечер дома, отдыхая.

Тем же, кому предлагалось представить, что они сами приглашают, сообщали причину отказа их друга.

Исследование показало, что люди, которые представляли, как отказываются от приглашения друга, часто считали, что это сразу же негативно скажется на их отношениях.

Они чаще говорили, что их друг будет чувствовать себя рассерженным, разочарованным и вряд ли пригласит их на будущие мероприятия, чем люди, которые представляли, что им самим отказали.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что люди, отклонившие приглашение, чаще, чем те, кому было отказано, говорили, что их друг сконцентрируется на самом отказе, а не на тех размышлениях, которые происходили в голове их друга перед тем, как он отказался.

Гиви добавил, что людям полезно отказываться от приглашений, если это поможет им избежать выгорания, поскольку это не обязательно приведет к серьезным последствиям, которых они ожидают.

"Выгорание - это реальная вещь, особенно в период праздников, когда нас часто приглашают на слишком большое количество мероприятий. Не бойтесь отказываться от приглашений. Но не забывайте, что время, проведенное с другими людьми, способствует развитию отношений, поэтому не отказывайтесь от каждого приглашения".