Психолог Марк Бартон объяснил, какая привычка поможет определить личные границы

Народный психолог продолжает рассказывать, как проживать каждый день счастливо. Накануне Марк Бартон затронул тему личных границ и объяснил, какая привычка поможет понять, где они проходят. Все на самом деле просто: нужно лишь регулярно записывать эмоциональные реакции на разные события. В пример Марк приводит ситуацию на работе: «Начальник наорал за ошибку — гнев». Не нужно зацикливаться только на негативе, гораздо эффективнее, если получится распознать нейтральные и позитивные реакции.

Психолог подчеркнул, что это занятие отнимает не более пары минут. Однако позже, когда записей наберется побольше, нужно сесть и проанализировать их. «Подумайте, почему именно вы почувствовали эту эмоцию, что в поведении человека вас задело», — говорит Марк. При этом важно помнить, что не все отрицательные эмоции — следствие перехода личных границ. Иногда человек может быть просто не в духе. Эта практика поможет лучше познакомиться с собой и больше узнать о своих установках.