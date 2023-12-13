Россиянам рассказали, как побороть страх темноты

Чтобы побороть страх темноты во взрослом возрасте, следует понять, чего именно человек боится и почему беспокойство вызывает именно тьма. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на психолога, эксперта онлайн-школы психологических профессий Маргариту Черных.

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Например, взрослые в детстве могли пережить ограбления, когда преступники проникали в дома и квартиры ночью, из-за чего мог появиться страх темноты. По словам Черных, подобная фобия в более зрелом возрасте может также свидетельствовать о том, что в детстве человеку не хватило защиты от значимых взрослых.

В некоторых случаях, когда удается при помощи работы с психологом вырастить внутреннюю фигуру защитника, прожить сложные чувства из прошлого, связанные с темнотой, страх у взрослых проходит, отметила эксперт.

"Важно понять: чего вы боитесь. Почему пугает темнота? Можно выписать на листок все варианты. Если страх связан с фантазиями, то можно подключить логику. Если страх темноты связан с общим тревожным фоном, важно работать с тревогой", – поделилась она.

Психолог подчеркнула, что важно понять и отыскать причины беспокойства, потом провести параллель с текущими обстоятельствами, оценить влияние тревоги на ощущение безопасности и ситуацию. Порой за неосознанной тревогой может прятаться множество неконструктивных убеждений, которые ограничивают поведенческие стратегии, уточнила Черных.

Если нет возможности обратиться к специалисту, следует придумать себе вечерние ритуалы расслабления, которые будут настраивать на крепкий и здоровый сон, поделилась психолог. Это могут быть вечерние прогулки, медитации и релаксации.