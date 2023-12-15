"Росгосстрах": 36% россиян планируют путешествия на новогодние праздники

Более трети (36%) россиян планируют отправиться в путешествие на новогодних праздниках, показал опрос страховой компании "Росгосстрах" и сообщества туроператоров России "Большая Страна". С его результатами ознакомилась "Москва 24". Согласно исследованию, 93% из них рассматривают для поездок только Россию. Еще 31% респондентов пока не приняли решение о путешествии, 33% точно решили, что останутся дома. В число популярных направлений для новогодних поездок вошли Москва, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Урал, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Из зарубежных направлений - страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузия. "38% респондентов планируют потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 тыс. рублей на человека, 36% - от 30 до 50 тыс. рублей, а 18% – от 50 до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тыс. рублей", - говорится в исследовании. При этом 56% опрошенных в ходе поездки планируют гулять по городу и посещать достопримечательности. Еще 22% предпочитают активных отдых, 11% - спокойный отдых на природе. Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" до этого назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих. Среди отечественных направлений специалисты выбрали Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.