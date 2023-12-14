Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова  подвергла критике инициативу о запрете абортов

«Личным делом каждого» назвала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ситуацию с абортами, высказавшись против их запрета в телеэфире ОТВ. По мнению свердловского омбудсмена, это не будет никогда принято, поскольку является вмешательством в личную жизнь. «Запретами никогда никто ничего не решал».

Татьяна Мерзлякова сказала, что с выбором женщины нельзя не считаться, отметив при этом, что она является сторонником того, чтобы мужчина тоже знал о решении по поводу операции, принятом женщиной. Омбудсмен уверена, что демографическую проблему нужно решать мотивацией, а не запретами, например материальной поддержкой беременной женщины.