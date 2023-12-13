Как женщине добиться доверия со стороны мужчины

«Невозможно в себе насильно выработать доверие, но есть большая вероятность того, что мы ответим доверием на доверие. Если вы не чувствуете доверия к человеку, это не ваша проблема, это его проблема. Это он не заслуживает. Мы доверяем на основании поведения человека, но заставить его вести себя по-другому мы не можем. При этом мы можем измениться сами — начать себя вести таким образом, чтобы нам больше доверяли», — рассказал психолог.