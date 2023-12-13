Как женщине добиться доверия со стороны мужчины
Если вы хотите кому-то доверять, то сделайте так, чтобы человек доверял вам, рекомендует психолог Александр Шахов. Дело в том, что, когда нам доверяют, мы хотим отвечать тем же, объяснил эксперт в своем Telegram-канале.
«Невозможно в себе насильно выработать доверие, но есть большая вероятность того, что мы ответим доверием на доверие. Если вы не чувствуете доверия к человеку, это не ваша проблема, это его проблема. Это он не заслуживает. Мы доверяем на основании поведения человека, но заставить его вести себя по-другому мы не можем. При этом мы можем измениться сами — начать себя вести таким образом, чтобы нам больше доверяли», — рассказал психолог.
Вам нужно совершать поступки, которые вызовут доверие вашего мужчины. А для этого нужно понимать, что именно он ценит. Александр Шахов сравнил эту ситуацию с приручением дикого оленя: необходимы правильная тактика и время.
«Чтобы зверь начал вам доверять, придется изменить свое привычное поведение, подстроиться под его повадки, предлагать то, что ему хочется. И со временем у вас будет свой ручной олень. С мужчинами так же: станете давать ему то, что он ценит, лед начнет таять, мужчина начнет раскрываться и доверие вернется».