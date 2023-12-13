Как успеть все подготовить к Новому году и не сойти с ума
В процессе подготовки к Новому году важно ничего не упустить и купить все необходимое к празднику — от подарков и наряда до продуктов и елки.
«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как спланировать время, чтобы успеть подготовиться к торжеству.
Как все успеть
По словам специалиста по тайм-менеджменту Евгения Лаврова, избежать беспокойства по подготовке к Новому году поможет четкий план, который нужно составить заранее.
— Уже прошла половина декабря, поэтому желательно подумать и расписать свои планы на Новый год хотя бы до 15 декабря, чтобы все успеть. Список у каждого будет свой, но он должен состоять из условного порядка дел, которые необходимо сделать от срочного к менее срочному, — рассказал собеседник «ВМ».
Условно, если человек приглашает гостей на Новый год домой, ему необходимо обозначить перед собой ряд задач. Среди них эксперт выделил:
- составление меню;
- закупку продуктов;
- приготовление блюд;
- покупку предметов для сервировки стола;
- подготовку стола и помещения.
Прописав такой план действий, будет проще сориентироваться, что и когда нужно сделать, чтобы все успеть. Но если вы все же что-то упустили, всегда можно докупить любой пункт из списка с помощью онлайн-магазинов и сервисов доставки, напомнил эксперт.
— То же самое и с подарками. Если времени остается немного и выбрать подарок в магазине некогда, можно сделать интернет-заказ с доставкой на дом, что ускорит процесс покупки. Также можно делегировать задачи между родными, чтобы сократить количество задач в своем плане, — посоветовал Лавров.
Как отпустить мысль, что ничего не успеваешь
Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала, что подготовка к празднику обычно тревожит беспокойных людей. При таком складе личности любая ситуация вызывает тревогу.
— Чтобы с этим справиться, нужно ответить себе на вопрос: что произойдет, если я не успею купить подарок? И уже отсюда искать решение проблемы. Как только человек чуть спокойнее посмотрит на эту ситуацию, он сразу найдет выход из ситуации. Например, любой подарок можно заменить альтернативным, либо подарить его позже, — уверена психолог.
Гладышева подчеркнула, что в любых обстоятельствах важно рационально смотреть на вещи, чтобы не впадать в депрессию и тревогу.
— Надо понимать, что все мы люди и идеально не получается никогда. Если стремиться к совершенству, его можно не достичь и бессмысленно загружать свою голову этими мыслями, — порекомендовала психолог.
В случае когда человеку кажется, что он ничего не успевает, нужно решать ситуацию, исходя из доступных обстоятельств, и не стремиться сделать что-то сверх своих возможностей, добавила Гладышева.