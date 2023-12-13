Как успеть все подготовить к Новому году и не сойти с ума

В процессе подготовки к Новому году важно ничего не упустить и купить все необходимое к празднику — от подарков и наряда до продуктов и елки.

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«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как спланировать время, чтобы успеть подготовиться к торжеству.

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Как все успеть

По словам специалиста по тайм-менеджменту Евгения Лаврова, избежать беспокойства по подготовке к Новому году поможет четкий план, который нужно составить заранее.

— Уже прошла половина декабря, поэтому желательно подумать и расписать свои планы на Новый год хотя бы до 15 декабря, чтобы все успеть. Список у каждого будет свой, но он должен состоять из условного порядка дел, которые необходимо сделать от срочного к менее срочному, — рассказал собеседник «ВМ».

Условно, если человек приглашает гостей на Новый год домой, ему необходимо обозначить перед собой ряд задач. Среди них эксперт выделил:

составление меню;

закупку продуктов;

приготовление блюд;

покупку предметов для сервировки стола;

подготовку стола и помещения.

Прописав такой план действий, будет проще сориентироваться, что и когда нужно сделать, чтобы все успеть. Но если вы все же что-то упустили, всегда можно докупить любой пункт из списка с помощью онлайн-магазинов и сервисов доставки, напомнил эксперт.

— То же самое и с подарками. Если времени остается немного и выбрать подарок в магазине некогда, можно сделать интернет-заказ с доставкой на дом, что ускорит процесс покупки. Также можно делегировать задачи между родными, чтобы сократить количество задач в своем плане, — посоветовал Лавров.

Как отпустить мысль, что ничего не успеваешь

Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала, что подготовка к празднику обычно тревожит беспокойных людей. При таком складе личности любая ситуация вызывает тревогу.

— Чтобы с этим справиться, нужно ответить себе на вопрос: что произойдет, если я не успею купить подарок? И уже отсюда искать решение проблемы. Как только человек чуть спокойнее посмотрит на эту ситуацию, он сразу найдет выход из ситуации. Например, любой подарок можно заменить альтернативным, либо подарить его позже, — уверена психолог.

Гладышева подчеркнула, что в любых обстоятельствах важно рационально смотреть на вещи, чтобы не впадать в депрессию и тревогу.

— Надо понимать, что все мы люди и идеально не получается никогда. Если стремиться к совершенству, его можно не достичь и бессмысленно загружать свою голову этими мыслями, — порекомендовала психолог.