Новогодний стресс: 3 способа его снять
Да, период до Нового года и после него для многих, как это ни удивительно, является стрессовым. Ну, в самом деле: усилия по организации праздника, процесс выбора подарков, продумывание досуга отнимает немало сил и нервов.
Чтобы вступить в новый год с хорошим настроением и лёгкими мыслями, можно воспользоваться этими рекомендациями специалистов:
Без завышенных ожиданий
Психолог Елена Турони советует отказаться от чёткого планирования праздничных дней.
"Важно быть нежным с самим собой и отказаться от любых жестких представлений о том, каким «должно» быть Рождество", — говорит она.
Позвольте событиям случаться без сопоставления с вашим планом.Также Турони призывает делегировать кому-то другому часть задач, связанных с подготовкой к празднику. Попросите близких помочь вам нарезать салаты, приобщите ребёнка или вторую половину к украшению ёлки... Не пытайтесь сделать в одиночку абсолютно всё.
Антистрессовое дыхание
К нему рекомендует прибегнуть эксперт по долголетию Алка Патель. Она уверена, что определённый ритм и глубина дыхания помогут избавиться от тревожности:
"Замедлите дыхание до шести вдохов в минуту (вдыхая в течение четырех секунд и выдыхая в течение шести секунд, вы достигнете правильного темпа). Это активирует парасимпатическую, спокойную нервную систему и деактивирует симпатическую, стрессовую нервную систему", — инструктирует доктор.
Время для себя
Диетолог Фарзана Нассер напомнила о необходимости уделять себе хотя бы несколько минут в день. Желательно делать это утром, чтобы зарядить себя позитивной энергией в начале дня.
«Выработайте 15-минутный ритуал ухода за собой, чтобы начинать и заканчивать день».
Это может быть приготовление любимого напитка, душ, уход за кожей — что угодно, что вам особенно нравится.
Кроме того, эксперт рекомендует ежедневно составлять список дел, которые вам необходимо сделать именно сегодня. Это помогает привести в порядок мысли и не отнимает много времени.
Встречайте Новый год и Рождество с лёгким сердцем и светлыми надеждами!