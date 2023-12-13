Новогодний стресс: 3 способа его снять

Да, период до Нового года и после него для многих, как это ни удивительно, является стрессовым. Ну, в самом деле: усилия по организации праздника, процесс выбора подарков, продумывание досуга отнимает немало сил и нервов.

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Чтобы вступить в новый год с хорошим настроением и лёгкими мыслями, можно воспользоваться этими рекомендациями специалистов:

Без завышенных ожиданий

Психолог Елена Турони советует отказаться от чёткого планирования праздничных дней.

"Важно быть нежным с самим собой и отказаться от любых жестких представлений о том, каким «должно» быть Рождество", — говорит она.

Позвольте событиям случаться без сопоставления с вашим планом.Также Турони призывает делегировать кому-то другому часть задач, связанных с подготовкой к празднику. Попросите близких помочь вам нарезать салаты, приобщите ребёнка или вторую половину к украшению ёлки... Не пытайтесь сделать в одиночку абсолютно всё.

Антистрессовое дыхание

К нему рекомендует прибегнуть эксперт по долголетию Алка Патель. Она уверена, что определённый ритм и глубина дыхания помогут избавиться от тревожности:

"Замедлите дыхание до шести вдохов в минуту (вдыхая в течение четырех секунд и выдыхая в течение шести секунд, вы достигнете правильного темпа). Это активирует парасимпатическую, спокойную нервную систему и деактивирует симпатическую, стрессовую нервную систему", — инструктирует доктор.

Время для себя

Диетолог Фарзана Нассер напомнила о необходимости уделять себе хотя бы несколько минут в день. Желательно делать это утром, чтобы зарядить себя позитивной энергией в начале дня.

«Выработайте 15-минутный ритуал ухода за собой, чтобы начинать и заканчивать день».

Это может быть приготовление любимого напитка, душ, уход за кожей — что угодно, что вам особенно нравится.

Кроме того, эксперт рекомендует ежедневно составлять список дел, которые вам необходимо сделать именно сегодня. Это помогает привести в порядок мысли и не отнимает много времени.