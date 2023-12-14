23-летняя девушка обручилась с 44-летним мужчиной и столкнулась с критикой

Жительница США обручилась с мужчиной почти вдвое старше нее и столкнулась с осуждением. Об этом сообщает The Sun.

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23-летняя Амира Раджаб из города Чикаго, штат Иллинойс, познакомилась с 44-летним Брайсом Вудом несколько лет назад. Пара быстро нашла общий язык благодаря любви к спорту: девушка занимается бодибилдингом, а ее партнер работает тренером. По словам Раджаб, они с Вудом не знали возраста друг друга, когда начали общаться.

Через некоторое время девушка сблизилась с мужчиной и влюбилась в него, а в июле 2022 года он сделал ей предложение. Жених и невеста утверждают, что их не смущает большая разница в возрасте. Несмотря на это, многие пользователи сети не верят в искренние отношения будущих супругов.

Так, некоторые люди заявляют, что Вуд годится Раджаб в отцы. Многие также находят подозрительным тот факт, что мужчина предпочел молодую партнершу зрелой женщине его возраста. Тем не менее пара старается игнорировать критику в свой адрес и продолжает наслаждаться обществом друг друга.