Ревнующим женщину к секс-игрушкам мужчинам дали совет

Если женщина внезапно стала предпочитать сексу с партнером игрушки для взрослых, надо как можно быстрее поговорить с ней и выяснить причину подобных перемен, уверена секс-коуч Дейдре Сандерс. Такой совет она дала мужчине, ревнующему свою партнершу к товарам из интим-магазина, пишет издание The Sun.

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В письме Сандерс 37-летний читатель рассказал, что его сильно беспокоит, что его избранница в последнее время вместо интимной близости с ним занимается самоудовлетворением.

«Когда мы ложимся в постель, она использует секс-игрушки, а я лежу рядом с ней и жду, когда она кончит. После этого она просто отворачивается, как будто ничего не произошло. Я чувствую себя так, словно меня не существует», — посетовал он, добавив, что подобная ситуация повторяется несколько раз в неделю.

Мужчина также отметил, что его избранница и в начале отношений изредка использовала гаджеты для взрослых, но это не было проблемой, так как они регулярно занимались сексом. Однако спустя шесть лет интимная близость практически исчезла из их жизни.

«Сейчас мы почти не занимаемся сексом — в последний раз это было полгода назад, и я на самом деле ужасно ревную», — признался мужчина.

В ответ на письмо Сандерс посоветовала мужчине не копить в себе обиды, а откровенно поговорить с партнершей и рассказать, что ему не хватает интимной близости с ней. Также, по ее мнению, можно попросить женщину сделать его частью ее «веселья с секс-игрушками».

«Поговорите с ней, а затем выслушайте ее точку зрения на проблему. Попросите ее показать вам, что ей нравится, и рассказать, чего она от вас хочет. Разговоры могут сильно возбудить», — объяснила коуч.