В Саратовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 80%

САРАТОВ, 14 декабря. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саратовской области превышен почти на 80%, сообщил во время брифинга министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению выше на 79,49%. Основная группа - это дети от семи лет и взрослые", - сказал Костин.

По его словам, с 4 по 10 декабря в регионе зарегистрировали более 21,3 тыс. случаев ОРВИ, за январь-ноябрь - более 594 тыс. случаев. Кроме того, за 11 месяцев 2023 года зарегистрировали 1 652 случая гриппа, что в 6 раз выше уровня заболеваемости аналогичного периода 2022 года.

Министр отметил, что в 2023 году против гриппа привили более 1,4 млн человек. План по вакцинации был выполнен.