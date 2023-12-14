Психолог: встречать Новый год в одиночестве не опасно для психики

Психолог Наталевич: встречать Новый год в одиночестве не опасно для психики. Новый год — один из главных «семейных» праздников в России. Встречать его принято в кругу семьи или хотя бы в шумной компании, а обратное считается признаком неудач в личной жизни или плохого характера. Однако такие предрассудки имеют мало общего с реальностью, а остаться на Новый год одному дома — вполне себе рабочий сценарий. Что делать, если довелось встречать Новый год в одиночестве, и как сделать этот праздник незабываемым воспоминанием только для вас, «Секрету» объяснила старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

© Unsplash.com

Одиночество дома

Видео дня

Праздники и какие-то важные события принято встречать в кругу близких людей или друзей. Есть такая поговорка, что радость, разделённая с другом, в два раза увеличивается. Именно поэтому люди обычно встречают Новый год в компании близких людей, веселятся, радуются, и оттого, что это происходит совместно, эмоции проживаются более ярко. Это помогает чувствовать единение, укрепление важных социальных связей в жизни человека.

Несмотря на это, встречать Новый год в одиночестве тоже абсолютно нормально и не опасно для психики, уверила Анастасия Наталевич.

Во-первых, у людей складываются разные обстоятельства: кто-то переезжает в другие места, не у всех людей есть возможность физически собрать близких людей в одном месте. Нет смысла осуждать себя или другого за то, что не было личным выбором.

Во-вторых, у человека может быть внутренняя потребность провести этот день или новогоднюю ночь одному, поразмыслить над какими-то моментами в жизни, что-то проанализировать. Или у него такое эмоциональное душевное состояние, что веселиться не очень хочется, он некомфортно себя чувствует в кругу друзей или близких.

Если для вас это актуально, позаботьтесь о том, что сейчас вам важно, и создайте себе такое времяпрепровождение на Новый год, которое будет максимально отвечать вашим потребностям, в котором вам будет максимально комфортно.

Даже оставаясь в одиночестве, можно устроить себе дома красивый праздник: зажечь свечи, приготовить вкусное новогоднее блюдо, проанализировать и подвести итоги уходящего года, написать список желаний и планов на будущее, провести какую-нибудь интересную практику — психологическую или духовную.

Одиночество в толпе

Бывает и так, что вокруг все веселятся, а человек чувствует себя чужим на этом «празднике жизни». В таком случае хорошо бы проанализировать, что на самом деле происходит: какие-то тревожные или грустные мысли не позволяют веселиться или вы находитесь в компании людей, с которыми вам не очень комфортно и вы себя чувствуете чужим?

Анастасия Наталевич – старший психолог Клиники доктора Исаева

Может быть, важно более глобально проанализировать тот момент, как вы здесь оказались? Хотели ли вы так проводить время на Новый год? Если нет, то что замотивировало вас всё-таки прийти в эту компанию?

Если вы уже оказались в такой ситуации, то можно с кем-то пообщаться, поговорить по душам, поделиться вашим состоянием и настроением. От того, что вы поделитесь своими чувствами, уже станет легче.

Анастасия Наталевич – старший психолог Клиники доктора Исаева

Человек часто думает, что если он с плохим настроением, то зачем портить его кому-то другому? Хотя на самом деле близким людям и друзьям важно, как вы себя чувствуете, и у них не испортится настроение от душевного разговора с вами. Наоборот, они могут быть рады помочь, что-то сделать или сказать, чтобы вы почувствовали себя комфортнее на этом празднике.