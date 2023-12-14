В Первоуральске объявили в розыск двухлетнего ребёнка
В Первоуральске Свердловской области объявили в розыск двухлетнюю девочку, которую, предположительно, скрывает отец.
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Главное управление федеральной службы судебных приставов Свердловской области.
«Объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребёнка — Ибрагимовой Мии Исмаиловны 2021 года рождения. По имеющейся информации, ребёнка, возможно, скрывает его отец», — сообщает ведомство.
Ранее в Костромской области следствие организовало проверку по факту исчезновения двух мальчиков.