В Первоуральске объявили в розыск двухлетнего ребёнка

В Первоуральске Свердловской области объявили в розыск двухлетнюю девочку, которую, предположительно, скрывает отец.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Главное управление федеральной службы судебных приставов Свердловской области.

«Объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребёнка — Ибрагимовой Мии Исмаиловны 2021 года рождения. По имеющейся информации, ребёнка, возможно, скрывает его отец», — сообщает ведомство.