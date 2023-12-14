Новый год считается одним из самых масштабных и значимых праздников, который принято отмечать в кругу семьи или в большой компании друзей. Но многие из нас, по тем или иным причинам, проводят новогодние праздники в одиночестве. Для кого-то уединение — осознанное выбор, а для кого-то одиночество на Новый год — это повод для грусти.

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Сегодня 3 эксперта из области психологии расскажут нашим читателям, как справиться с одиночеством в новогодние праздники и провести время продуктивно и весело.

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Паулина Золотинская, полимодальный психолог, автор книги «Роман с Абьюзом», автор метода «Флиртология — искусство бытия».

Новогодняя суета, ёлка, салаты, предвкушение… Но вот новогодние корпоративы за спиной, родственники и друзья одарены подарками, суета рассеивается, и мы сталкиваемся с эмоциональным откатом и ощущением одиночества.

Из чего оно формируется? Из-за резкого снижения ритма жизни снижается количество общения и образуется некая пустота. На нас давит маркетинг и навязывает необходимость веселья и активности. А веселиться уже нет сил и нет компании.

Что делать?

Во-первых, предупреждён, значит, вооружён. Составьте план новогодних праздников.

Возьмите заранее билеты в театр и кино, спланируйте визиты в кофейни и парки, где давно не были, продумайте возможность активного времяпрепровождения (аренда или покупка лыж и коньков), составьте список фильмов, которые хотелось бы посмотреть, книг, которые можно прочесть и блюд (лёгких в приготовлении), которые приготовите впервые. Посмотрите новогодние мастер-классы по изготовлению новогодних венков, кулинарные классы, гончарные курсы, курсы акварели.

Во-вторых, не обязательно отправляться в дальние поездки, спланируйте посещение соседнего населённого пункта — смена обстановки — важная часть отдыха для психики.

В-третьих, запланируйте дни красоты дома, где важные пункты — выспаться, навести порядок дома, наполнить ванну, сделать маску, заварить травяной чай и никуда не торопиться. Дайте себе посыл: расслабиться и позаботиться о себе.

Воспользуйтесь новогодними каникулами и праздниками, как возможностью научиться или узнать что-то новое. Качественно проведённое время даёт ощущение отдыха.

Как говорил Дейл Карнеги в своём труде «Как перестать беспокоиться и начать жить»:

«Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле — и одно из самых эффективных».

Владимир Нежданов, психолог

Новогодние праздники — время веселья, радости и встреч с близкими. Однако не каждый может похвастаться обильными планами на этот период. Для многих людей новогодние каникулы становятся источником одиночества и уединения. Но не отчаивайтесь, ниже мы рассмотрим несколько способов, как справиться с одиночеством в новогодние праздники.

1. Планируйте активный отдых

Одним из способов справиться с одиночеством в новогодние праздники является планирование активного отдыха. Попробуйте найти интересные мероприятия, фестивали или выставки, которые проходят в вашем городе или рядом с ним. Это поможет вам не чувствовать себя одиноко и заполнить праздничные дни яркими впечатлениями.

2. Участвуйте в волонтёрской деятельности

Если вы хотите почувствовать себя полезным и занятым в новогодние праздники, попробуйте участвовать в волонтёрской деятельности. Многие благотворительные организации и центры помощи нуждаются в добровольцах в это время года. Помогая другим, вы также будете чувствовать себя более связанным с обществом и улучшите своё настроение.

3. Соберитесь с друзьями

Пригласите близких друзей или родственников на новогодний вечер. Проведите время вместе, устраивая игры, готовя вкусную еду, смотря фильмы или просто общаясь. Это отличный способ отвлечься от одиночества и создать тёплую атмосферу праздника.

4. Уделите время себе

Время одиночества — это хороший момент, чтобы уделить внимание себе. Сделайте что-то приятное для себя — посетите спа, кинотеатр, кафе или просто проведите время в уединении, читая книги или практикуя медитацию. Важно научиться наслаждаться временем в одиночестве и принимать себя таким, какой вы есть.

5. Создайте новые традиции

Попробуйте создать новые традиции для себя в новогодние праздники. Например, можно начать писать письма с благодарностью или возможные цели на грядущий год, посещать новые места или участвовать в новых мастер-классах. Это поможет вам создать положительные воспоминания и наполнить праздники новыми смыслами.

В заключение, одиночество в новогодние праздники может быть вызывающим периодом, но справиться с ним возможно. Планируя активный отдых, участвуя в волонтёрской деятельности, проводя время с друзьями, уделяя внимание себе и создавая новые традиции, вы сможете заполнить дни праздника смыслом и радостью. Помните, что ваши действия могут сделать этот период более светлым и приятным, даже если вы находитесь в одиночестве.

Ирина Потапова,Сертифицированный коуч ICF, член союза PR России, психолог, руководитель медицинского центра оптометрии. Ирина активно сотрудничает со СМИ, публикуя свои комментарии и статьи. Имеет ряд публикаций в РИА Новости.

Новогодние праздники – время радости, веселья и счастья, но некоторые люди могут воспринимать Новый год как тягостные моменты одиночества. Ощущение уединения в это время года особенно ярко проявляется для людей старше 35 лет, которые могут оказаться без партнёра или без семьи и близких друзей рядом.

В первую очередь важно осознать, что одиночество – это необязательно что-то плохое или негативное. Это состояние, которое мы сами выбираем или принимаем, и которое может предоставлять нам огромные возможности саморазвития, самопознания, ведь наше отношение к одиночеству – это тоже наш выбор. Попробуйте отнестись к одиночеству как к уникальной возможности лучше узнать себя, свои истинные цели и мечты.

Независимость и свобода – ещё одно преимущество одиночества.

Одиночество также даёт нам возможность быть независимыми и свободными в своих решениях и активностях. Когда мы независимы от других людей, мы можем больше времени уделять своим увлечениям, развитию своих навыков и интересам. Мы свободны выбирать, как проводить своё время и кем быть.

Одиночество и самостоятельность

Быть одиноким также требует от нас принятия ответственности за собственное счастье и благополучие. В одиночестве мы можем научиться быть самостоятельными и уверенными в своих силах. Это время, когда мы можем развивать навыки решения проблем, развивать качества лидерства и глубже познавать себя.

Поймите, что то, как отмечать Новый год – в одиночестве или в кругу людей по интересам – где и с кем проводить новогодние праздники – это тоже ваше личное решение, за которое вы несёте ответственность. Ведь в совершенный мир предоставляет вам море возможностей, главное — не сопротивляйтесь их увидеть.

Как справиться с одиночеством в новогодние праздники

Один из ключевых способов справиться с одиночеством в новогодние праздники – это активно планировать своё время и занять себя интересными делами. Разработайте расписание активностей и запланируйте встречи с друзьями, прогулки на свежем воздухе, посещение мероприятий или других интересных мест.

Помните, что новогодние праздники – это отличное время для новых знакомств и расширения социальной сети.

Используйте возможность объединиться с людьми, которые также могут ощущать одиночество в это время года. Присоединитесь к группам или сообществам, которые организуют мероприятия для одиноких людей или расширяют возможности новых знакомств. Совместные мероприятия, волонтёрство или участие в благотворительных акциях могут не только помочь вам испытать чувство сопричастности, но и позволят сделать какое-то доброе дело.

Если у вас есть близкие или просто приятные знакомые люди, которые могут оказаться одинокими в новогодние праздники, пригласите их к себе или предложите встретиться на нейтральной территории. Празднование в кругу семьи или друзей поможет создать атмосферу праздника и разделить радость с близкими. Разделите обязанности, чтобы каждый чувствовал себя важным и вовлечённым в праздничные подготовки.

Новогодние праздники – отличное время для самостоятельного ухода и заботы о себе. Готовьте себе любимые блюда, проводите время за чтением книг или просмотром фильмов, занимайтесь хобби: рукоделие, йога или фитнес. Позаботьтесь о своём физическом и эмоциональном благополучии, чтобы прекрасно провести время в компании с собой.