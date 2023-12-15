15.12.23 Зимний квест провели в ПИП «Битцевский лес». Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» В Природно-историческом парке «Битцевский лес» 12 декабря провели тематический зимний квест для детей старше семи лет. В ходе мероприятия участникам рассказали, как животные переживают зиму и приспосабливаются к изменившимся условиям существования. Данную интерактивную игру для детей и их родителей направили на поиск заданий и разгадывание различных тематических загадок, рассказали на сайте природно-исторического парка «Битцевский лес». Отметим, что программу провели в рамках защиты экологии и животных в зимний период. Ребятам также рассказали, как можно помочь обитателям планеты в холодное время года.