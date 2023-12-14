Правительство РФ увеличило размер вознаграждения призерам всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

«Правительство продолжает создавать условия для повышения престижа рабочих профессий и их популяризации среди молодежи. Размер вознаграждения вырастет в каждой из пяти номинаций: за первое место – с 300 тыс. до 1 млн руб., за второе место – с 200 тыс. до 500 тыс. руб., за третье место – с 100 тыс. до 300 тыс. руб. Общий объем выплат, финансируемых из федерального бюджета, увеличится с 3 млн до 9 млн руб.», – говорится в сообщении.

Как отмечается, лауреаты конкурса 2023 года смогут получить вознаграждение в повышенном размере за счет перераспределения бюджетных средств, предусмотренных для министерства труда и социальной защиты РФ.