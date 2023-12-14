Что такое клиповое мышление? Как с ним бороться и надо ли это делать

Появление телевидения и интернета разделило людей на два типа: на тех, кто мыслит системно и «клипово». Если первые рассуждают логично и последовательно, то люди с клиповым мышлением воспринимают информацию иначе: образно, «ухватывая» только главное. Они могут быстро переключать внимание с одного на другое, одновременно работать, листать соцсети и слушать музыку. При этом они не способны долго концентрироваться и анализировать. «Лента.ру» разобралась, можно ли избавиться от клипового мышления, стоит ли с ним бороться и как такой способ восприятия может помочь в жизни.

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Что такое клиповое мышление?

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Клиповое мышление (от англ. clip — «вырезка») — это тип мышления, при котором человек воспринимает информацию не целиком, а яркими фрагментами и образами. Люди с клиповым мышлением не способны долго концентрироваться и постоянно переключают внимание с одного на другое. Им сложно читать длинные тексты (порой они не понимают смысла прочитанного и возвращаются к началу), смотреть длинные фильмы и долго слушать музыку. У них снижается способность к анализу.

Клиповое мышление обычно противопоставляют другому типу — системному (или линейному). Такому типу мышления свойственно получать информацию целиком, глубоко погружаться в нее, систематизировать и анализировать.

Психиатр «Клиники Маршака» Богдан Пятницкий в беседе с «Лентой.ру» отметил, что при системном мышлении мозг строит цепочку событий, позволяя усваивать все в последовательном порядке.

Вначале человек определяет задачу, затем собирает все доступные сведения и применяет логические методы решения, чтобы прийти к конечному результату. Он выполняет каждый шаг последовательно и не переходит к следующему, пока не завершит предыдущий

Богдан Пятницкий – психиатр

В то же время люди с клиповым мышлением умеют упрощать сложные понятия и ситуации. Вместо длинных объяснений им достаточно подать серию коротких, но ясных образов, чтобы передать основную идею. Психолог Ольга Романив в беседе с «Лентой.ру» отметила, что людей с клиповым мышлением отличает особое восприятие информации — они словно «вырезают основные моменты и складывают в общую картинку», не прибегая к системному подходу.

Причины появления клипового мышления

Термин «клиповое мышление» возник еще в 1990-е годы — с появлением интернета и развитием телевидения. В то время на смену статичной картинке пришло обилие клипов и рекламы с яркой нарезкой, где акцент делается на эмоции человека.

Для того, чтобы хоть как-то фильтровать бесконечный поток информации, людям пришлось научиться выделять из него главное и концентрировать на нем внимание.

«Клиповое мышление тесно связано с развитием технологий. Мозгу приходится развивать многозадачность, фокусируя внимание на чем-то конкретном (так называемых «маркерах») и проявляя небывалую избирательность при выборе», — отметила Ольга Романив.

В противном случае есть риск просто сойти с ума и затеряться в информационном поле

Ольга Романив – психолог

Проблема клипового мышления обострилась с развитием интернета и распространением социальных сетей, где можно постоянно листать ленту и переходить по ссылкам. Учитывая, что многие просто разучились долго концентрироваться на информации, авторы стали писать короткие посты и снимать короткие видео. Блогеры используют быструю смену картинки, стараются вместить как можно больше информации в минутные ролики, и пользователи уже не замечают, как быстро они переключают внимание с одного на другое.

Подводя итог, можно сказать, что причиной появления клипового мышления у людей могут стать несколько факторов.

Причины формирования клипового мышления:

использование гаджетов с самого детства, привычка проводить много времени в интернете с раннего возраста;

приобщение людей к социальным сетям с множеством постов и ссылок, динамичным и ярким контентом;

просмотр коротких видеороликов на YouTube и в TikTok, отказ от фильмов в пользу сериалов с короткими сериями;

сокращение живого общения, переход в онлайн;

частое повторение одной и той же мысли в постах в соцсетях и видеороликах;

привычка разбивать одно сообщение на несколько коротких, однотипных.

Плюсы клипового мышления

Несмотря на неспособность долго удерживать внимание и погружаться в контекст, обладание клиповым мышлением имеет свои плюсы. К преимуществам психологи относят скорость и способность переключать внимание с одного на другое. Кроме того, такое мышление развивает многозадачность и защищает мозг от информационного перегруза (человек усваивает только то, что интересно именно ему).

Плюс клипового мышления: с его помощью мы подстраиваемся под меняющиеся условия с пользой для себя. Оно делает нас восприимчивыми ко всему новому, дает возможность вычленять из общей массы нужные фрагменты, развивает многозадачность: мы можем одновременно учить лекции, слушать музыку, листать социальные сети

Ольга Романив – психолог

Минусы клипового мышления

В то же время главным минусом клипового мышления считают его «поверхностность» — такой способ восприятия информации заставляет людей отказаться от системности, и у них снижается способность к анализу. Люди с клиповым мышлением не способны долго концентрироваться, они могут воспринимать только короткие данные и быстро их забывают.

Переключая внимание с одного на другое, человек с клиповым мышлением часто не понимает смысла прочитанного, со стороны он может казаться несобранным и рассеянным. В какой-то степени так и есть: как говорит в беседе с «Лентой.ру» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов, такой тип мышления приводит к снижению уровня внимания и ослаблению памяти.

Минусом клипового мышления можно назвать то, что оно плохо отражается на способности к глубокому обучению, развитию сложных навыков и установлению длительных отношений. У таких людей обычно нет стратегического планирования

Михаил Кумов – врач-психотерапевт

Кроме того, добавляет психиатр Богдан Пятницкий, из-за отсутствия понимания причинно-следственных связей люди с клиповым мышлением часто становятся внушаемыми. То есть они легче поддаются различным манипуляциям, в том числе уловкам маркетологов или даже мошенников. Ими проще управлять, обманывать и использовать в своих целях.

Клиповое мышление у детей

Клиповое мышление у современных детей и подростков формируется из-за того, что они рано начинают пользоваться гаджетами, играть в видеоигры и проводить время в интернете. Видеоролики в TikTok, YouTube и других социальных сетях тоже способствуют развитию клипового мышления.

Развитие клипового мышления у детей несет серьезные риски для их психики и нервной системы. Оно может привести к ряду проблем.

К каким проблемам может привести клиповое мышление:

неспособность долго концентрироваться на информации. Дети с клиповым мышлением могут часами делать простую домашнюю работу, потому что постоянно отвлекаются;

неспособность анализировать. Такие дети с трудом строят логические цепочки, не умеют анализировать информацию и делать выводы;

плохая успеваемость. Школьники не понимают смысла прочитанного и быстро забывают то, что говорят учителя. Поэтому у них часто бывают плохие оценки и «проваленные» экзамены;

безразличие к другим. Клиповое мышление воздействует на эмоции ребенка: он просто не умеет долго кому-то сопереживать. Скорее всего, подросток забудет о случившемся через несколько минут, как только отвлечется на социальные сети.

Клиповое мышление у детей сильно снижает способности к анализу и обучению: им просто не хватает вовлеченности в процесс. Начинаются проблемы с долгосрочным планированием. Кроме того, обедняется словарный запас, а сознание перегружается лишней информацией, что плохо сказывается на умении общаться с другими

Богдан Пятницкий – психиатр

Именно поэтому специалисты советуют родителям реже давать детям гаджеты и следить за тем, сколько времени они проводят в интернете. Важно помнить, что соцсети и игры не только влияют на способ восприятия информации, но и воздействуют на эмоции ребенка. Он легко может стать безразличным к реальному миру и окружающим.

Нужно ли бороться с клиповым мышлением?

Психологи и психиатры не могут дать однозначного ответа на вопрос, нужно ли бороться с клиповым мышлением. С одной стороны, оно отвечает требованиям современности: благодаря такому типу мышления человек может быстро обрабатывать информацию, отфильтровывать все лишнее и фокусироваться на нужном.

В некотором роде клиповое мышление даже можно назвать суперспособностью, которая позволяет оставаться в режиме многозадачности, постоянно переключаясь между абсолютно разными темами

Богдан Пятницкий – психиатр

С другой стороны, недостатки такого типа мышления могут «перевесить» его достоинства. Поэтому специалисты рекомендуют бороться в первую очередь с негативными последствиями: невнимательностью, отсутствием концентрации и постоянным переключением с темы на тему. Для этого достаточно найти хотя бы несколько минут в день.