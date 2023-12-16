Выставка советских ёлочных игрушек откроется в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Тематическая выставка советских елочных игрушек пройдет в музее «Назад в СССР», который располагается на территории зоопарка «Лимпопо». Открытие состоится 23 декабря, экспонаты можно будет посмотреть до 14 января. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Новогодняя выставка откроется в преддверии праздников. Организаторы отмечают, что на ней будут представлены редкие украшения, которые собирали не только со всех уголков России, но в странах ближнего зарубежья.

Мало того, что эти елочные украшения выпускались ограниченными партиями и до наших дней сохранились буквально в единичных экземплярах, многие из них были раскрашены вручную, а значит, каждая елочная игрушка — это отдельное произведение искусства, единственное в своем роде — поясняет автор и создатель музея «Назад в СССР» Владимир Герасичкин.

На выставке посетителей ждет знакомство с техниками изготовления елочных украшений. Так, например, игрушки, выполненные в технике «глинка», считаются огромной редкостью.