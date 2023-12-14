4 тревожных звоночка, что перед вами потенциальный абьюзер

Токсичные люди прекрасно маскируются: эксперт рассказывает, как их распознать.

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От токсичных отношений не застрахован никто, иногда жертва абьюза и сама не понимает, как такой человек мог прийти в ее жизнь.

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Психолог Тала Голикова рассказала WomanHit, на какие «красные флажки» стоит обратить внимание еще на раннем этапе отношения и защитить себя.

Идеальный партнер

Абьюзеры умеют идеально маскироваться под прекрасных людей, которые пришли в вашу жизнь, чтобы сделать ее лучше. Естественно, не все, кто красиво ухаживает и осуществляет ваши желания — потенциальные токсики, но все же стоит отнестись внимательно к будущему партнеру — выйти из абьюзивных отношений очень сложно.

Психолог говорит: «Абьюзер сразу же словно растворяется в партнере, забывая о своих интересах. Он часто подчеркивает, что любит как никто другой(ая)».

Партнер заполняет собой все пространство

Типичное проявление абьюзера — он «отрезает» вас от привычного круга общения. При этом вы можете услышать, что это делается с благими намерениями, ведь партнер хочет как лучше для вас.

«Нарушение личных границ: постоянные звонки, даже если предупредить, что они могут помешать работе, учебе, визиты без приглашения, проверка телефона и т. д. Опять же все это может преподноситься как доказательство любви неземной», — Тала Голикова.

Критика в сторону других людей

Часто абьюзер не может удержаться от критики важных вам людей, это делается с целью отвлечь внимание от своих промахов — у токсичного человека виноват кто угодно, кроме него.

Психолог поясняет: «Когда партнер рассказывает, что его всегда и везде окружают только злобные, тупые и завистливые люди, то стоит задуматься, не себя ли он этими словами характеризует».

Обесценивание

Классика в токсичных отношениях. Кстати, абьюзер обожает «заворачивать» обесценивание в шутку — мол, вы просто не понимаете его юмора и, вообще, нужно быть проще. В итоге, вы еще и виноваты, что реагируете слишком негативно.

«На жертву же и перекладывается ответственность за свой негатив и абьюзивное поведение: „Ну ты же знал(а), что я разозлюсь, и все равно сделал(а) это“», — говорит эксперт.

Психолог уверен, что жертва не виновата, что поверила в хорошее отношение, но обманулась.

Абьюзером может стать не только потенциальный партнер, но и токсичный(ая) коллега, работодатель или наемный работник.

Абьюзерами могут быть также члены семьи, и это усложняет выстраивание связи с ними: если из абьюзивных отношений можно выйти (хотя порой это бывает ох как сложно!), то в случае с уже имеющимися родственниками приходится долго и тщательно выстраивать границы, чтобы снизить их негативное влияние.