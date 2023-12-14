Психолог рассказала, как понравиться людям

Психологическая наука, оказывается, тоже не стоит на месте. Она улучшает нашу жизнь самыми неожиданными способами.

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Удивительно простые приемы, которые помогут вам не только подсознательно нравиться и располагать к себе людей, но и с первой встречи поразить его (ее) в самое сердце стрелой амура, предлагает наш постоянный эксперт, специалист, в частности, в области повседневного общения, нижегородский психолог Оксана Елизарова.

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«Есть целый список приемов, которые можно применять, чтобы нравиться людям. В основном они относятся к невербальному общению, — рассказала специалист. — Ведь то, как ты выглядишь и что делаешь, когда разговариваешь с кем-то, не менее важно, чем то, что говоришь!»

Многие из них можно свести к элементарным техникам, доступным любому интроверту. Экстраверты многое из этого списка делают, не задумываясь, автоматически, а вот замкнутым людям, имеющим коммуникативные проблемы, приходится каждый раз анализировать и стараться. Правда, эта игра стоит свеч…

Стаканчик кофе. Психологи долго формулировали, каким должно быть идеальное рукопожатие. Общие правила ты наверняка знаешь: в меру сильное, не слишком продолжительное, примерно три секунды.

Недавно оказалось, что есть еще одно качество, которое создает очень правильное впечатление. Это температура твоей ладони в тот момент, когда ты подаешь ее собеседнику.

Оказывается, люди, у которых теплые руки, вызывают доверие и симпатию у окружающих! Ученые до конца не уверены, почему так происходит. Возможно, в древние времена наши далекие предки грелись друг об друга, поэтому тепло чужого тела и вызывает у нас приятные ощущения.

Так или иначе, психологи рекомендуют простой лайфхак: нагрей руки о стаканчик с кофе перед собеседованием или другим ответственным мероприятием, на котором нужно пожимать руку, и ты произведешь необъяснимо приятное впечатление!

Очень важное действие – смотреть на ноги собеседника. Знание этого приема тебе пригодится не столько для того, чтобы произвести впечатление, сколько для того, чтобы понять, какие эмоции вызвал. На самом деле отношение человека к тебе можно понять по положению его ног, про которые люди обычно забывают.

«Они-то и выдают наши подсознательные мысли, — подчеркнула Оксана Елизарова. Так вот, скрещенные ноги означают, что собеседник не готов к восприятию информации от тебя и основательно «закрыт». Это как поза Наполеона, когда скрещены руки… Когда кто-то стоит, отвернув стопы от тебя – он хочет скорее прекратить этот разговор. Ну а стопы раскрытые и развернутые в твою сторону – это явная симпатия».

Если хотите понравиться, используйте в разговоре простые слова. Знайте, многих людей, когда они о чем-то спорят, на самом деле переубедить невозможно. Они просто хотят доказать, что правы. Однако бывают аргументы, которые нам очень сложно игнорировать. Психологи установили, что для этого мысли нужно формулировать очень просто и произносить размеренно. Да-да, как будто вы разговариваете с маленьким ребенком.

Оказывается, простые предложения и слова в споре успокаивают собеседника, и человек может неожиданно согласиться с тем, что вы ему говорите.

Более сложный прием – блокируй чувства с помощью ботокса. Несколько экстремальный лайфхак, зато рабочий, утверждает психолог.

Сегодня уколы ботокса становятся все более популярны, причем не только у женщин, но и у мужчин. Недавно ученые выяснили неожиданный эффект этих инъекций. Как известно, ботокс не только разглаживает мимические морщины, но и «замораживает» мимику. Пациенты косметолога с ботоксом выглядят гораздо спокойнее и уравновешеннее.

Так вот, оказалось, что это не только внешний эффект! Как только ваше лицо прекращает отражать эмоции, вы перестаете их чувствовать.

Вообще, сдержанность и непроницаемость для мужчины, например, в деловых переговорах – огромный плюс. Настоящий манипулятор никогда не горячится!

А контролировать свои эмоции можно научиться. Вот вам совет. Говорят, он особенно полезен тем, кто знает, что легко заводится и может наломать дров.

Психологи заметили, когда правшей заставляли делать простые ежедневные дела левой рукой (а левшей – правой), они начинали лучше контролировать свою эмоциональную сферу. Таким образом устанавливаются новые связи между полушариями мозга, так что рациональная сторона может в нужный момент «отключить» эмоциональную.

Для повышения самообладания достаточно, оказывается, чистить зубы или помешивать чай «неудобной» рукой.

Чтобы звучать в разговоре убедительнее, используйте воображаемую «группу поддержки». Интересный трюк, который основан на очень примитивном человеческом инстинкте – стадном.Вы замечали, что на фуд-корте люди обычно толпятся у какого-то одного кафе, будто там самое вкусное? Продавцы знают это свойство человеческой психики: стоит создать суету в магазине, как туда немедленно начинает валить народ. А вдруг что-то хорошее дают?

Вы легко можете использовать этот прием при общении с людьми. Когда высказываете свою точку зрения и чувствуете, что ее не принимают, представляйте ее как хорошо известный факт. Или мнение авторитетного человека.

«Мой любимый прием! Жуйте жвачку (орешки, изюм), чтобы чувствовать себя увереннее, — поделилась Оксана Елизарова. — Возможно, вы замечали, но недавно этот факт подтвердили ученые. Действительно, жевательные движения оказывают успокаивающий эффект. Недаром те, кто испытывает стресс или депрессию, много едят».

Так вот, при этом необязательно жевать настоящую еду. Ты можешь использовать жвачку, чтобы успокоить нервы перед важным разговором.