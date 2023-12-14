Синдром отложенной жизни: чем опасен и как избавиться

Почти каждый россиянин испытывает симптомы синдрома отложенной жизни (СОЖ) — особой формы восприятия действительности, при которой человек на протяжении многих лет живет в ожидании некоего переломного момента и начала настоящей жизни.

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Эти люди намеренно отказывают себе во многом, не наслаждаются каждым мгновением жизни и ждут наступления светлого будущего, когда можно будет наконец пожить на всю катушку. Нередко за этими ожиданиями пролетает вся жизнь.

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«Лента.ру» рассказывает, что такое синдром отложенной жизни и как с ним бороться.

Что такое синдром отложенной жизни

У армянской писательницы Наринэ Абгарян есть роман «С неба упали три яблока», один из героев которого, Вано, мечтал о новых туфлях. После долгого ожидания мечта сбылась: вместе с женой Валинкой они заказали добротные кожаные и на крепкой подошве туфли, способные выдержать «немилосердную избитость деревенских дорог». После успешной примерки радостный Вано хотел было покинуть в них лавку, однако супруга начала возражать.

«Наденешь на Троицу, — строго сказала она, протянув мужу старую стоптанную обувь. — На то и праздник, чтобы в обновках щеголять»

Вано спорить не стал, молча расплатился и вышел, демонстративно оставив новые туфли на прилавке. А после обеда прилег отдохнуть и умер во сне. Валинка похоронила мужа в старом костюме и стоптанных туфлях, а новые решила вернуть лавочнику. Однако Вано начал являться ей по ночам. Угрюмый, он недобро смотрел на благоверную, попрекая ее тем, что она зажала новые туфли. Тогда Валинка начала ждать, пока умрет кто-нибудь еще, чтобы надеть ему злополучную обувь.

Как появился термин «синдром отложенной жизни»

История Вано и Валинки — один из случаев проявления синдрома отложенной жизни (СОЖ). Человек с СОЖ на протяжении многих лет живет в предвкушении переломного момента, после которого наконец-то начнется настоящая жизнь. В романе, правда, сам Вано вовсе не хочет ждать особого повода для использования понравившейся обувки, но за него все решает жена, спорить с которой старик считает ниже своего достоинства. Едва ли кто-то из нас избегал соблазна сохранить что-либо на потом. Однако не даром в народе сыздавна говорят: дорого яичко ко Христову дню.

Крайне распространенная проблема на сегодняшний день, когда человек не живет собственной жизнью, верит в светлое будущее и сознательно откладывает что-то приятное до лучших времен. По разным оценкам, СОЖ затрагивает до 99 процентов населения, хотя в Международную классификацию болезней этот недуг не входит. Как правило, специалисты считают его не болезнью или диагнозом, а скорее психологической установкой.

99% населения имеют явные или скрытые симптомы синдрома отложенной жизни (СОЖ)

В научный оборот это понятие ввел психолог Владимир Серкин. Первоначально термин использовался для обобщения специфики жизненных сценариев жителей Севера. Серкин предложил гипотезу о том, что северянин не живет настоящей жизнью, а лишь занимается подготовкой необходимых для нее условий. Настоящая жизнь в понимании этих людей начинается после переезда в регион с более мягким климатом и лучше развитой инфраструктурой, для чего нужно заработать денег, обзавестись жильем, автомобилем и другими признаками комфорта.

«Северный сценарий почти не поддается рациональной коррекции, так как воспринимается окружающими как естественный десятилетиями, для многих, родившихся на Дальнем Востоке, — с самого раннего детства, — отмечает Серкин в своей работе «Социально-психологические причины миграции населения Северо-Востока России». — Северный сценарий широко распространен во многих северных регионах (от 70 до 90 процентов взрослых хотели бы уехать в другой регион, если б такая возможность была), обусловлен историко-демографическими (некоренное население составляет более 97 процентов населения северо-восточной части РФ), социально-экономическими и геоклиматическими факторами».

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Как подчеркивает доктор психологических наук, в советские времена людей заманивали на Север льготами и надбавками. Приехавшие из других мест СССР граждане усердно трудились и десятилетиями жили в суровом климате, надеясь сколотить капитал и потом уже пожить на всю катушку. На нелюбимом, но доходном Севере проходили их молодость и зрелость, наступала старость. В итоге тем, кому все-таки удалось реализовать давнишнюю мечту, оставалось наслаждаться ею не так уж и долго.

Как выглядит синдром отложенной жизни

Так называемый северный сценарий — не единственный вариант СОЖ по Серкину. Ярким примером синдрома отложенной жизни могут считаться и описанные британским писателем Редьярдом Киплингом колониальные сценарии, когда прожившие в Индии 20-30 лет англичане ожидали начала настоящей жизни только по возвращении в метрополию.

Еще одним примером являются различные сценарии достижения, когда человек стремится к конкретному результату — важной победе, дорогой покупке, защите научной работы, женитьбе, переезду в другой город или за рубеж и так далее — и на протяжении долгого периода ведет особый, нередко аскетичный образ жизни, отказывая себе во многом ради достижения цели.

В наше время широкое распространение получил ипотечный сценарий, когда многие россияне сознательно откладывают для себя наступление настоящей жизни до момента последней выплаты по кредиту и теряют от 10 до 25 самых продуктивных лет своей жизни. Показателен пример россиянки Елены Сергеевой, которая мечтала о собственной квартире и копила на первоначальный взнос по ипотеке.

«Я работала няней после основной работы, бралась за любую подработку на компьютере, чтобы хоть чуть-чуть приблизить мою мечту к реальности, — рассказывает она в своей книге «Счастливому солдату… Или как, однажды рискнув, можно остаться счастливым на всю жизнь». — Мы жили на зарплату [мужа] Игоря, свою же я полностью откладывала. Мне казалось, что настоящая жизнь для меня еще не началась. Я назначила для себя переломный момент — это должна быть покупка квартиры — после которого все должно резко поменяться в лучшую сторону». Свою жизнь я воспринимала как черновик, не имеющий особого значения. И такое восприятие помогало мне не беспокоиться из-за того, что прямо сейчас я трачу огромное количество времени отнюдь не на те вещи, которыми мне в действительности хотелось бы заниматься.

Почему возникает синдром отложенной жизни

Современное представление о СОЖ у большинства психологов несколько отличается от того, что более 20 лет назад предложил Серкин. Однако все специалисты, говоря о признаках синдрома отложенной жизни, сходятся в главном: человек терпеливо ждет наступления лучших времен для начала настоящей жизни. Например, кандидат психологических наук Ольга Виндекер дает такое определение: «СОЖ — группа жизненных сценариев, которая заключается в том, что живущий в таком сценарии человек искренне и часто неосознанно считает, что пока он не живет настоящей жизнью, а лишь готовится к ней».

Причины синдрома отложенной жизни: наследственная предрасположенность;

неправильное воспитание;

высокая занятость;

неуверенность в себе;

влияние общества, нацеленного на достижения;

эмоциональная нестабильность.

По мнению психолога Виндекер, предиктором формирования СОЖ является диспозиционная прокрастинация, или откладывание дел на потом (от выполнения домашнего задания или похода к стоматологу до создания семьи и карьерного роста). Затягивание специалистом профессиональной самореализации или чрезмерно завышенная планка требований для начала профессиональной деятельности — это верные признаки синдрома отложенной жизни.

Как следствие, качество жизни людей с синдромом отложенной жизни неизбежно снижается. СОЖ приводит к неврозам и особенно часто — к ангедонии, то есть к снижению или утрате способности получать удовольствие, потере мотивации к деятельности. Человек не живет, а мучается, и считает такое состояние нормой.

«Возникновение СОЖ действительно можно сравнить с механизмом прокрастинации, — уточняет в беседе с «Лентой.ру» врач-психиатр психиатрической клинической больницы № 4 имени П.Б. Ганнушкина Полина Свечникова. — Каждый хоть раз в жизни откладывал подготовку к экзамену или регулярно отодвигал принятие важных решений. Дело в том, что при столкновении с чем-то важным нам в голову часто врывается куча сомнений: "А удастся ли сдать экзамен на отлично? Я не справлюсь и тогда меня отчислят". Вместе с сомнениями в нашу жизнь приходит тревога, беспокойство и дискомфорт. И тут наш мозг старается поскорее избавиться от этих неприятных ощущений. В случае с прокрастинацией подготовки к экзамену в дело придут сериалы и социальные сети. А бывает, что дискомфорт вызывают более глобальные вещи: решение сменить работу, которая не нравится, попытки построить романтические отношения, позволить себе быть счастливым. И тогда мы прокрастинируем, или откладываем собственную жизнь».

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По словам медика, осознать это бывает достаточно трудно, но постепенно СОЖ может увести человека довольно далеко от его истинных ценностей и целей в жизни. Одно из направлений психотерапии — терапия принятия и ответственности (ACT) предлагает метафору, помогающую взглянуть в том числе и на СОЖ.

«Представьте себе, что вы водитель автобуса, — продолжает собеседник «Ленты.ру». — Ваши цели и ценности — это пункты назначения, к которым ведет дорога жизни. На пути нам могут попадаться разные путники, в том числе и не самые приятные — тревоги и страхи. И порой, испугавшись, мы можем, уворачиваясь от них, свернуть совсем на другую дорогу, которая ведет нас к чужим ценностям или вообще заводит в тупик. Психотерапия рекомендует принять неприятных пассажиров и продолжать ехать по заданному пути, периодически сверяясь с внутренним компасом. Жизнь немыслима без неприятностей, но вы можете двигаться к своим целям, несмотря ни на что. А если сделать это трудно одному, то всегда можно попробовать вспомнить о своих истинных целях вместе с психотерапевтом и продолжать движение к ним».

Как победить синдром отложенной жизни

Психологи убеждены, что от синдрома отложенной жизни страдают люди всех возрастов. Чаще всего СОЖ наблюдается у жителей отдаленных регионов, но нередко встречается и у населения крупных городов.

Студенты Кубанского государственного медицинского университета Александр Мальцев и Милена Кочконян пришли к выводу, что чаще всего синдром отложенной жизни проявляется у молодежи. Они провели исследование с участием 200 человек. В возрастной категории 18-25 лет предрасположенность к СОЖ составила 60 процентов, а в категории старше 40 лет — 50 процентов. Авторы исследования считают, что синдром формируется у людей с самого детства: родители не считают их «маленькие победы» чем-то особенным и уверяют в необходимости стремиться к глобальным успехам, при этом обесценивая детские достижения.

Какие симптомы помогут распознать синдром отложенной жизни? Например, наличие точки отсчета, после которой начнется настоящая жизнь, а не существование. Другим фактором служит некий поворотный момент, после которого в представлении человека наступят действительно важные события, а все, что было до, — второстепенно и не заслуживает внимания.

Как правило, человек не представляет себе четкий сценарий жизни «после», не утруждает себя составлением планов, определением целей и задач. Он предпочитает неопределенность и размытые формулировки: «вот выплачу кредит и начну нормально жить», «сменится власть, и жизнь станет лучше», «дети поступят в вуз, и наконец заживем», «жизнь начнется, когда кончится война», «после рождения ребенка займусь своим внешним видом», «после отпуска начну работать по-настоящему», «выйду замуж и все наладится».

Каждый случай объединяет необходимость подождать. Люди с синдромом отложенной жизни намеренно отказываются жить прямо сейчас в надежде на какую-то другую, счастливую и беззаботную жизнь, которая должна наступить когда-то в абстрактном будущем.

При этом для некоторых людей СОЖ довольно удобен: в нем можно спрятаться как в панцире, оправдать собственную трусость и лень, нежелание действовать и принимать решения. На самом деле многие, как и Валинка, стремятся оставить на потом свой лучший наряд, чайный сервиз или сокровенную мечту.

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Как же справиться с СОЖ? Универсального рецепта, скорее всего, не существует. Но, как и при алкозависимости, чтобы избавиться от проблемы, нужно сначала признать ее наличие.

Семейный психолог Анна Нарушкевич рассказывает, что справиться с развитие синдрома отложенной жизни вполне реально и делится советами, которые могут помочь.

Как избавиться от синдрома отложенной жизни

хватит ждать — начинайте действовать;

не храните вещи до наступления дня Х;

поймите, что мешает вам получать удовольствие от настоящего;

минимизируйте отвлекающие факторы.