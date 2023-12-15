Мужчины и женщины перечислили недооцененные положительные черты партнеров

Когда человеку трудно, он может быть менее веселым и дружелюбным с тобой, чем с остальными, это может вызывать защитную реакцию. Можно подумать, что он недоволен вами, но иногда это значит, что рядом с вами он может показать свою ранимую сторону nerdqueenhydra пользовательница Reddit