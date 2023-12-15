Сексолог объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

Повышение либидо во время новогодних праздников можно объяснить тревожностью, рассказала сексолог Марла Рене Стюарт. О растущем во время каникул интересе к сексу она поговорила с изданием Scary Mommy.

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Стюарт отметила, что ментальная нагрузка в праздники возрастает.

«Очень много связанных с праздниками стресса и тревожности, и сексуальная разрядка может в этом помочь. Кроме того, в это время у людей разыгрывается фантазия: они фантазируют о сказочных персонажах, например, Санта-Клаусе», — объяснила она.

Кроме того, добавила Стюарт, в это время люди чаще занимаются быстрым сексом.

«Вы готовы к сексу в любую минуту, часто потому, что кругом члены семьи, и времени катастрофически не хватает из-за дел», — считает сексолог.

Она также попросила не забывать, что в праздники многие встречают бывших возлюбленных.