Подсчитаны траты россиян на алкоголь в Новом году

Большинство россиян тратят на алкоголь к Новому году в среднем 3,5 тысячи рублей, однако молодежь планирует потратить на спиртное к праздникам больше.

"Согласно результатам, 81% опрошенных покупают алкоголь для новогодней ночи со средним чеком 3510 рублей. Причем мужчины за единовременную покупку алкогольной продукции тратят чуть больше - 4095 рублей, в это же время женщины - 3035 рублей", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 5 тысяч человек старше 18 лет.

Как пишет РИА Новости, при этом молодые люди (20-25 лет) планируют потратить 4687 рублей в преддверии новогодней ночи, а респонденты от 25 до 50 лет - около 3600 рублей. В свою очередь, покупатели более старшего возраста (55+ лет) в среднем готовы тратить 2500 рублей на соответствующие напитки.

Отмечается, что больше всего на алкоголь для зимнего праздника планируют потратить в Москве (4908 рублей).