Психиатр объяснил, как не сойти с ума, готовясь к Новому году

Новогодняя пора у многих связана с подготовкой подарков, покупкой ингредиентов для праздничного стола и прочими хлопотами. В них, как известно, легко потеряться. Однако есть способ сохранить психику здоровой даже в этот период.

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Психиатр Владимир Шкурко рассказал «Газете.ru» о том, как не сойти с ума в предновогодней суете.

Первым делом необходимо делегировать обязанности. Договоритесь с домашними, кто займется покупкой продуктов к торжественному ужину, а кто будет наряжать елку. Составьте список необходимых дел и назначьте ответственного за каждое из них. Проанализируйте все свои задумки, чтобы понять, насколько они осуществимы.

«Даже если вы думаете, что ничего не успеете сделать, попробуйте посмотреть с другой стороны на все это. Расставьте приоритеты, наверняка есть дела, которые можно оставить на январь», — пояснил эксперт.

Психиатр призвал не доводить себя до стрессового состояния в процессе подготовки к празднику. Важно осознавать, в каком настроении вы придете к 31 декабря. Если вы ощущаете усталость, значит, самое время отдохнуть. Не стоит откладывать расслабление до конца декабря.

«Если по каким-то причинам вы не нашли где провести праздник, попробуйте отметить его импровизированно. Можно отправиться в спонтанное путешествие или встретить бой курантов под мягким пледом. Новогоднюю суету человек создает вокруг себя сам. Большие ожидания от праздника порой могут принести немалые разочарования. А готовность встретить этот праздник ярко и весело дает внутреннее расслабление и немного волшебства», — рассказал психиатр.

Эксперт рекомендует относиться к себе бережно, позволив отдых даже в том случае, если не все салаты готовы и не все продукты закуплены. Разрешите себе быть неидеальным в праздники.