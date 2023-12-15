Креатив в помощь: психолог подсказывает, как правильно признаться в любви

Признаться в чувствах другому — настоящее испытание на эмоциональную прочность. При этом важно соблюдать определенные правила, если уж вы рискнули открыться важному для вас человеку. Психолог Ирина Журавлева дала нам несколько рекомендаций, которыми советуем воспользоваться при случае.

Поговорите с человеком при встрече

Многие предпочитают общение в мессенджерах или же по видеосвязи, игнорируя живое общение. Признаваться в любви с помощью гаджета — хуже не придумаешь. Ирина: «Идеально, если вы сможете объясниться с партнером при встрече, не важно, что вы волнуетесь — этот момент волнителен абсолютно для каждого». Однако при сильном стрессе все же можно порепетировать перед зеркалом, а уже потом отправляться на встречу.

Устройте сюрприз

Креативные молодые люди могут устроить второй половинке настоящий сюрприз, конечно, если хватит фантазии. Нарисуйте картину, пригласите друзей, которые помогут организовать небольшой перформанс, исполните песню, в общем, креативьте с учетом интересов вашего партнера. Психолог: «Чем больше эмоций вы подарите, тем больше вы получите взамен, и, кстати, так у вас выше шансы, что любимый человек ответит взаимностью».

Спокойно реагируйте на отказ