Муцениеце отказалась от иска о взыскании алиментов с Прилучного

Российская актриса Агата Муцениеце отказалась от иска о взыскании алиментов со своего бывшего супруга, артиста Павла Прилучного. Об этом Москвы.

В инстанции отказались объяснить, чем обусловлен отказ артистки от разбирательств, связанных с алиментами на двоих общих детей. Там добавили, что детали дела не могут быть обнародованы, потому что процесс проходил в закрытом режиме, так как касался дочери и сына актеров.

Ранее Муцениеце подала в суд иск на Павла Прилучного. Дело касалось взыскания алиментов на двух общих несовершеннолетних детей звезд, десятилетнего Тимофея и семилетнюю Мию. Позже звезда потребовала увеличить размер алиментов, которые выплачивал ее бывший муж.