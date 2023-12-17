Меликов: решение о возобновлении рейсов Тель-Авив — Махачкала примет Росавиация

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти пока не знают, восстановят ли авиасообщение между Тель-Авивом и Махачкалой. Об этом он сообщил РИА Новости. "Пока не знаю. Это решение Росавиации", — ответил Меликов на вопрос, будут ли возобновлены рейсы. Сказать, когда соответствующее решение могут принять, глава региона также не смог. 29 октября в аэропорту Махачкалы Уйташ произошли массовые беспорядки на почве антисемитизма из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот. 30 октября Росавиация сообщила, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.