Психолог назвал признаки поведения, при которых стоит обратиться к специалисту

Повторяющееся поведение в отношениях влечет за собой неблагоприятные последствия. В некоторых случаях стоит обратиться к специалисту, чтобы направить свою жизнь в правильное русло, сообщила РИАМО психолог, коуч Анна Коваленко.

© Pxhere

Эксперт вспомнила слова из книги Исуны Хасэкура «Волчица и пряности». В произведении говорится о том, что повторение чего-то без перерыва вызывает только раздражение и скуку. Это работает и в отношениях людей.

Видео дня

«Всем известно, что скука — отсутствие гормона новизны (дофамина) и гормона счастья (серотонина), а любое нарушение гормональной системы влечет за собой определенные неблагоприятные последствия», — отметила Коваленко.

Если человек замечает за собой следующие действия и фразы, то ему необходимо обратиться к психологу. Особенно, если эти действия повторяются в разных ситуациях.\

1. «Мы с тобой одной крови». Эта фраза означает полное слияние с другим человеком. У партнера отсутствует собственное «я», внутренняя опора и чувство значимости. В таких случаях часто произносятся слова: «Я подумал(а), и мы решили…» или «Ты тоже так считаешь, верно?»

2. «Я буду жить для тебя». Когда в порыве человек говорит эту фразу, он даже не представляет, какой груз ответственности за свою жизнь он взваливает на плечи партнера или близкого. Коваленко призвала подумать, как долго можно идти по жизни с таким грузом.

3. «Сама придумала — сама поверила». В продолжение фразы можно добавить: «Сама привязалась — сама чего-то жду». Говорящий такие слова человек часто считает себя самостоятельной личностью. Ему сложно попросить партнера о помощи. По его мнению, он сам должен догадаться, а если нет — то возникает скандал.

4. «Ухожу к маме!» В любой непонятной ситуации человек хлопает дверями и уходит. По словам психолога, всегда проще сбежать, чем выяснить отношения. Однажды партнер больше не поверит в серьезность намерений, а этот прием перестанет вызывать у него эмоциональный стресс.

5. «Никто меня не любит!» Использование обобщающих слов (все, всегда, никто, никогда, вечно, все время) обесценивает все хорошее, что было в паре. Тому, кто произносит эти слова, стоит задуматься, как долго близкий человек будет рядом с тем, кто его не ценит.

6. «Я тебе — все! А ты мне что?» По словам Коваленко, такая неравная бухгалтерия ведет к большим процентам в виде ожиданий. Человек должен задуматься — если он действительно вкладывает в отношения больше партнера, то готов ли он к тому, что такие инвестиции могут быть невозвратными.

Другие фразы указывают на гиперопеку («Надень шапку, а на совещании будь внимательнее!»), невыполненные обещания («Начну новую жизнь с понедельника»), повышение значимости за счет принижения партнера («Полюбить — так королеву!»), управление чувством вины («Это ты во всем виноват»), страх одиночества («Не уходи, побудь со мной»), отсутствие чувств («Мне все равно, это неважно»).

Коваленко отметила, что не стоит искать ответы на беды в отношениях в интернете, не нужно покупать психологические курсы. Закончив обучающие форматы, человек забудет о них через месяц, если не будет повторять материал с психологом или коучем.