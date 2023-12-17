Бумажные книги улучшают сон и делают человека счастливее
Бумажные книги улучшают сон и делают человека счастливее. К такому выводу пришли исследователи из Университета Валенсии.
По их данным, чтение традиционного варианта литературы приводит к развитию способности понимать и анализировать текст, а вот электронные версии, наоборот, снижают концентрацию, человек «не до конца погружается в повествование и воспринимает информацию не в полном объеме». А учёные из Норвегии пришли к выводу, что бумажные книги развивают память.
Исследователи провели эксперимент, в котором просили прочитать один и то же рассказ. Половина участников делала это на компьютерах, другая использовала печатные носители. В результате те, кто читал бумажный вариант смогли лучше пересказать текст.