Психолог рассказал, чем можно бъяснить постоянные опоздания

Психолог Вафин рассказал, чем можно бъяснить постоянные опоздания
Опоздания куда-либо — норма жизни современного человека, если они не приобретают регулярный характер. Случается так, что обстоятельства складываются не в нашу пользу, но далеко не всегда это признак безответственности и неуважения.
Психолог Артур Вафин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», на что еще могут указывать постоянные опоздания.
«Это может говорить о повышенной тревожности. Когда человек невероятно переживает по поводу предстоящего события, он задерживается», — отметил собеседник.
Есть и другой возможный вариант. Нередко девушки заставляют парней ждать, но обычно, считает эксперт, это связано с манипуляциями. То же касается руководителей. Сталин, к примеру, изумлялся, что Ленин не опаздывал на партийные мероприятия. Он считал, что задержки — норма для руководителя, и не потому, что он такой занятой. Вопрос в поддержании значимости — тоже своего рода манипуляции.
«Вернемся к патологическим состояниям. Депрессия — тоже спутник опозданий. Человек попросту забывает о встрече, так как «пилит» себя, погружается в негативные мысли. И действительно, какая может быть встреча с друзьями за чашкой кофе, когда голова переполнена мыслями об ужасном?» — подчеркнул Вафин.
Если опоздания становятся «визитной карточкой» человека и помимо этого можно наблюдать у него какие-либо тревожные симптомы — лучше обратиться к специалисту.