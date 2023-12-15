Психолог рассказал, чем можно бъяснить постоянные опоздания

Опоздания куда-либо — норма жизни современного человека, если они не приобретают регулярный характер. Случается так, что обстоятельства складываются не в нашу пользу, но далеко не всегда это признак безответственности и неуважения.

Есть и другой возможный вариант. Нередко девушки заставляют парней ждать, но обычно, считает эксперт, это связано с манипуляциями. То же касается руководителей. Сталин, к примеру, изумлялся, что Ленин не опаздывал на партийные мероприятия. Он считал, что задержки — норма для руководителя, и не потому, что он такой занятой. Вопрос в поддержании значимости — тоже своего рода манипуляции.