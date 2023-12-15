Влюблен, но не проявляет чувства: почему мужчины так делают

Представительницы прекрасного пола обычно мечтают, чтобы отношения с мужчиной развивались, как в романтической мелодраме. Молодой человек должен все мысли и время уделять любимой девушке, постоянно думать о ней и сконцентрироваться на развитии отношений. Однако в реальной жизни все складывается несколько иначе. При этом дамы часто склонны драматизировать ситуацию и делать скоропалительные выводы без веских на то причин. Если мужчина начал отдаляться, не проявляет чувства и меньше времени проводит со своей девушкой, обычно напрашивается примитивный вывод «я ему не нравлюсь». Женский журнал kleo.ru рассказывает, в каких случаях даже по уши влюбленный мужчина может отдаляться от своей избранницы.

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МУЖЧИНЕ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ

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Мужчины – более прагматичный пол. В начале отношений или при переходе на новый этап молодым людям нужно время на то, чтобы проанализировать ситуацию, разобраться в своих чувствах, взвесить все за и против и принять твердое решение. Для того чтобы спокойно оценить ситуацию, мужчине требуется одиночество и время. Женщины часто не понимают такое стремление мужчины побыть одному. Мы более эмоциональны, поэтому даже в сложной и требующей раздумий ситуации хотим проявлять внимание и получать его со стороны объекта обожания. А вот мужчинам может потребоваться пауза для того, чтобы разобраться в своих чувствах. Это абсолютно нормально и не значит, что молодой человек не хочет быть с вами.

ТРУДНОСТИ НА РАБОТЕ, ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Для мужчины очень важно оставаться успешным, твердо стоять на ногах и развиваться в трудовой сфере. Когда молодой человек сталкивается с финансовыми проблемами и трудностями на работе, он может замкнуться и отдалиться от женщины. Мужчине нужно время на то, чтобы разобраться с насущными проблемами, сделать это в одиночку при полной концентрации на вопросе намного проще. Когда у мужчины начинаются проблемы с деньгами, он чувствует себя несостоятельным и не хочет демонстрировать свою слабость понравившейся женщине, поэтому начинает отдаляться. При этом такая вынужденная пауза вовсе не значит, что мужчина не влюблен.

НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ ОТНОШЕНИЙ

Большинству представительниц прекрасной половины человечества хорошо известно гнетущее чувство после болезненного разрыва. Кажется, что все мужчины негодяи и встретить достойного человека сложно. Молодые люди могут испытывать похожие эмоции после того, как побывали в цепких ручках недобропорядочной женщины. Когда мужчина чувствует, что по уши влюблен в девушку, его может охватить страх оказаться в тяжелой ситуации, как это случилось раньше. Травмирующий опыт предыдущих отношений нуждается в проработке. В такой ситуации мужчина опять же может начать отдаляться, несмотря на глубокие чувства к новой возлюбленной.

НАВЯЗЧИВОСТЬ ЖЕНЩИНЫ