О чем не стоит говорить с подругой: 5 тем-табу

Люди, которые могут похвастаться наличием верных и преданных друзей, настоящие счастливчики. Часто бывает так, что подруги становятся даже ближе, чем кровные родственники.

© unsplash

Кажется, что с близкой подругой можно обсуждать любые события и ничего не скрывать. Однако некоторые темы все же лучше оставить при себе.

Видео дня

Женский журнал kleo.ru рассказывает, о чем не стоит говорить даже с близкой подружкой.

Брак, семья

В сложной, критической ситуации людям свойственно обращаться за помощью к друзьям. Например, если отношения с любимым человеком полностью развалились, излить душу в надежное плечо верной подруги – порой лучше походов к психологу. Однако этой возможностью не стоит злоупотреблять. Так, бесконечно обсуждать с подружкой то, как выстраивается быт в вашей семье – плохая идея.

Часто женщины склонны преувеличивать негативные стороны семейной жизни и любят потрепаться об этом с окружающими. Подобный пессимизм подрывает репутацию вашей пары.

Также не стоит слишком восторженно рассказывать о достоинствах вашего мужа. Как известно, счастье любит тишину. Подруга, у которой семейная жизнь сложилась не так хорошо (или и вовсе она все еще «холостячка»), может невольно начать испытывать чувство зависти, что не прибавит позитива общению.

Секс

Не стоит разговаривать с подругами о том, как складывается ваша сексуальная жизнь. Подобного рода интимные подробности не для чужих ушей. Тем более, если есть проблемы в этом плане. Надуманными и зачастую преувеличенными претензиями к своему мужчине вы можете унизить его в глазах окружающих. Более того, однажды подруга способна сболтнуть лишнее в присутствии вашего молодого человека.

Очевидно, что подобное развитие событий может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до разрыва с мужчиной. Молодые люди очень трепетно относятся к своему мужскому достоинству, унижать их в этой сфере строго запрещается.

Финансовый успех

Темы, касающиеся карьерного роста, повышения зарплаты и финансового успеха в других сферах, тоже лучше обходить стороной. Если у вас все прекрасно в этой области, стремление поделиться своими успехами может быть расценено как склонность к хвастовству. Впрочем, здесь все зависит от ситуации. Если вы с подругой развиваетесь примерно одинаковыми темпами, рассказать о своих достижениях и поинтересоваться, насколько продвинулась ваша собеседница, не возбраняется. Дело обстоит иначе, если вы продолжаете покорять финансовые вершины, а подруга стоит на месте. Это может вызвать негативные эмоции с ее стороны.

В любом случае, общение никогда не должно сводиться к подчеркиванию своих достижений на фоне менее успешной собеседницы.

Политика

Еще одна тема-табу – это политика. Разумеется, если вы имеете схожие взгляды на происходящее, обсудить последние события на международной арене – вполне нормально. Абсолютно иначе обстоят дела, если вы по-разному смотрите на политические процессы. Очевидно, что подобного рода обсуждения приведут только к ухудшению отношений и скандальным разборкам. Людям сложно спокойно обмениваться мнениями по поводу животрепещущих событий. Так что обсуждение политической ситуации лучше оставить для диалога с единомышленниками.

Слабые места