Стало известно, какими качествами характера обладает «идеальный» мужчина

Психологи из Геттингенского университета в Германии в ходе опроса выяснили, что молодые женщины считают идеальными мужчин, ориентированных на создание семьи, а пожилые респондентки - напористых и уверенных в себе.

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Результатами исследователи поделились в журнале Human Nature.

В ходе исследования команда попросила 17 254 женщин разного возраста из 150 стран мира описать идеального мужчину. Как молодые, так и пожилые респондентки хотели бы, чтобы их партнер обладал привлекательной внешностью и умел распоряжаться деньгами.

Молодые участницы исследования отметили, что предпочли бы вступить в отношения с мужчинами на несколько лет старше них.

Однако сорокалетние женщины были не против встречаться с мужчинами на семь лет моложе, а шестидесятилетние - на 15 лет моложе.

Также отмечается, что старшие участницы исследования отдали бы предпочтение уверенным в себе и напористым мужчинам, а более молодые - тем, кто хотел бы создать семью.

Доброта и отзывчивость оказались одинаково важны для участниц всех возрастов.

Психологи добавили, что ориентированность на создание семьи реже отмечалась как одно из качеств идеального партнера женщинами после 28 лет.