Психиатр объяснила, как побороть праздничную хандру
Даже в праздничные дни люди могут испытывать грусть и чувство одиночества. По словам психиатра Неха Чаудхари, которые приводит newizv.ru, в праздники люди могут страдать от одиночества, потому что вспоминают о тех, с кем они не могут встретится в данный момент.
Чтобы побороть грусть, специалист советует для начала признать ето чувство. Нужно позволить ему проявляться как временному и оно скоро пройдёт.
По словам специалиста, также полезно понять причинц грусти. Сделав это, можно поговорить о нём с самим собой, так, как если бы вы разговаривали с другом.
Можно поискать общения с другим человеком, связаться с другом, с которым давно не общались или поговорить с кем-то на улице.
Чаудхари посоветовала не винить себя за непраздничное настроение, а позволить себе отдохнуть: посмотреть кино, послушать музыку, заняться творчеством. Если же это не помогает, то лучше обратиться к специалисту.