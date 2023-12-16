Психиатр объяснила, как побороть праздничную хандру

Даже в праздничные дни люди могут испытывать грусть и чувство одиночества. По словам психиатра Неха Чаудхари, которые приводит newizv.ru, в праздники люди могут страдать от одиночества, потому что вспоминают о тех, с кем они не могут встретится в данный момент.

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Чтобы побороть грусть, специалист советует для начала признать ето чувство. Нужно позволить ему проявляться как временному и оно скоро пройдёт.

По словам специалиста, также полезно понять причинц грусти. Сделав это, можно поговорить о нём с самим собой, так, как если бы вы разговаривали с другом.

Можно поискать общения с другим человеком, связаться с другом, с которым давно не общались или поговорить с кем-то на улице.