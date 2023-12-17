Таможня ФРГ предупредила о возможной конфискации рождественских подарков из РФ

Таможня ФРГ предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в страну из России, в связи с необходимостью соблюдения санкционного режима. Об этом сообщили на сайте немецкого ведомства. "Ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика", — отметила таможня. Таким образом, даже книги или игрушки могут запретить провозить на территорию Германии. При этом в таможне отметили, что исключений не подразумевается. То есть изделия, которые подпадают под санкции, могут арестовать. В 2023 году в Германии фиксировали несколько случаев, когда у российских граждан на границе отбирали автомобили, зарегистрированные в РФ.