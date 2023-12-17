Ямальцы назвали самые нелюбимые предновогодние дела

Жители Ямала рассказали, какими делами им больше всего не нравится заниматься перед Новым годом. Результатами исследования поделился сервис SuperJob. Самым нелюбимым делом ямальцев в преддверии новогодних праздников стало приготовление блюд. Так ответили 15% респондентов. Вторую строчку в этом списке заняла уборка — 11%. Еще 8% не любят спешку и суету перед Новым годом, а 7% выразили недовольство из-за необходимости выбирать и упаковывать подарки. Некоторые северяне также не любят закупать продукты (6%) и тратить много денег (3%). Нашлись даже те, кто не любит украшать дом и наряжать елку (2%). Еще 1% опрошенных не нравится само ожидание праздника. В то же время 33% респондентов ответили, что для них нет таких предновогодних дел, которые раздражали бы их. Ямальским женщинам больше всего не нравится готовка и уборка, а мужчинам — трата денег, спешка и суета. Аналитики SuperJob ранее выяснили, сколько россиян будут работать в новогодние праздники. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов..